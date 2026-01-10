Historia
Don Benito estrena un nuevo documental sobre su historia
Anoche se celebró un emotivo evento en la casa de la cultura de la localidad donde se redescubrieron espacios emblemáticos locales
Samuel Sánchez
El documental ‘Don Benito: Raíces, cultura y vida’ se estrenó este viernes en la casa de cultura en un acto que reunió a vecinos y representantes del tejido asociativo local interesados en conocer una mirada audiovisual sobre la identidad de la ciudad.
La producción propone un recorrido por algunos de los enclaves, tradiciones y elementos patrimoniales más representativos de Don Benito, poniendo en valor tanto su legado histórico como sus manifestaciones culturales y naturales. A lo largo del metraje, el espectador se adentra en espacios como La Majona, revive momentos emblemáticos de la Semana Santa, se sumerge en el ambiente festivo de La Velá y recuerda figuras vinculadas a la historia local como Doña Blanca, además de explorar la riqueza natural de La Serrezuela.
La narración corre a cargo de José Luis Capilla, cuya voz guía el relato y aporta coherencia a un viaje que conecta pasado y presente de la localidad. El documental cuenta también con la participación de colectivos culturales y asociaciones locales, que aportan su visión y refuerzan el compromiso con la conservación y difusión de la identidad dombenitense.
El estreno de esta iniciativa surge, según el consistorio, como una cita cultural que invita a reflexionar sobre las raíces y el orgullo de pertenencia a la localidad.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús