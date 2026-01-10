Don Benito estrena un nuevo documental sobre su historia

El documental ‘Don Benito: Raíces, cultura y vida’ se estrenó este viernes en la casa de cultura en un acto que reunió a vecinos y representantes del tejido asociativo local interesados en conocer una mirada audiovisual sobre la identidad de la ciudad.

La producción propone un recorrido por algunos de los enclaves, tradiciones y elementos patrimoniales más representativos de Don Benito, poniendo en valor tanto su legado histórico como sus manifestaciones culturales y naturales. A lo largo del metraje, el espectador se adentra en espacios como La Majona, revive momentos emblemáticos de la Semana Santa, se sumerge en el ambiente festivo de La Velá y recuerda figuras vinculadas a la historia local como Doña Blanca, además de explorar la riqueza natural de La Serrezuela.

La narración corre a cargo de José Luis Capilla, cuya voz guía el relato y aporta coherencia a un viaje que conecta pasado y presente de la localidad. El documental cuenta también con la participación de colectivos culturales y asociaciones locales, que aportan su visión y refuerzan el compromiso con la conservación y difusión de la identidad dombenitense.

El estreno de esta iniciativa surge, según el consistorio, como una cita cultural que invita a reflexionar sobre las raíces y el orgullo de pertenencia a la localidad.