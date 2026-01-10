Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inician las obras de asfaltado en varias calles de Villanueva

Las mejoras cuentan con un presupuesto de alrededor de unos 280.000 euros

Obras de asfaltado en Villanueva de la Serena.

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha una nueva fase de su plan de asfaltado, que permitirá actuar en un total de siete calles del municipio con el objetivo de mejorar el estado del firme y la seguridad vial en la localidad.

Los trabajos han comenzado tras la finalización de las fiestas navideñas en la calle Miraflores, donde ya se están realizando labores de acondicionamiento del firme y renovación del asfalto.

Según ha informado el consistorio, las actuaciones continuarán en las calles Oriente, Luzón y Cercón del Rey, en este caso en su segundo tramo desde la avenida de Hernán Cortés, así como en la calle San Miguel, también en el tramo comprendido desde esta vía principal.

Inversión en la actuación

Según indican desde el consistorio, esta actuación cuenta un presupuesto superior a los 281.000 euros y permitirá que, en las próximas semanas, todas estas calles queden completamente renovadas.

