Mutualistas, abogados y procuradores se manifiestan en Badajoz para reclamar pensiones dignas

Unas 170 personas entre mutualistas, abogados, procuradores y otros profesionales de la región se han manifestado este sábado en Badajoz, en las puertas de la Delegación del Gobierno, para exigir su incorporación a la Seguridad Social y poder acceder a una pensión pública digna.

Los manifestantes, que han cotizado durante décadas a mutualidades profesionales en lugar de al régimen público, reclaman la creación de una “pasarela” que les permita trasladar sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Según explican, muchos de estos profesionales se han encontrado con que, tras 30 o 40 años de aportaciones, las prestaciones que reciben de las mutualidades son muy inferiores a las pensiones mínimas que cobran los autónomos del sistema público. Esto se debe, en gran parte, a que las aportaciones realizadas a las mutualidades han sido más bajas.

La necesidad de organizarse surgió hace unos tres años, cuando comenzaron a jubilarse numerosos mutualistas y comprobaron que sus pensiones no les garantizaban unos ingresos suficientes.

La protesta ha sido convocada por la Plataforma de Afectados por las Mutualidades, que integra colectivos como #J2 Altermutua, con el objetivo de influir en el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Las claves de la protesta Quiénes: abogados, procuradores y otros profesionales mutualistas

abogados, procuradores y otros profesionales mutualistas Qué piden: una pasarela para pasar a la Seguridad Social

una pasarela para pasar a la Seguridad Social Por qué : las pensiones de las mutualidades son muy inferiores a las públicas

: las pensiones de las mutualidades son muy inferiores a las públicas La clave : que cada año cotizado cuente como un año en el RETA (1x1)

: que cada año cotizado cuente como un año en el RETA (1x1) A quién: al Gobierno, que tramita una ley en el Congreso

“Me quedarán 400 euros al mes”

Entre los manifestantes se encontraba Inmaculada, abogada extremeña, que ha querido poner voz a una realidad que afecta a miles de profesionales. Según explica a este diario, tras hacer sus propios cálculos, la pensión que percibiría al jubilarse rondaría los 400 euros mensuales, una cantidad que considera claramente insuficiente para vivir dignamente. “Es algo que venimos demandando desde hace mucho tiempo. No solo es que la pensión sea baja, es que apenas tenemos coberturas sanitarias”, denuncia. Una situación que, en su opinión, deja a muchos mutualistas en una "posición de vulnerabilidad" tras décadas de ejercicio profesional.

No es una reivindicación nueva

El eje central de la movilización es la exigencia de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que permita a los mutualistas integrarse en el sistema público de pensiones. “Pedimos el pase a la pasarela RETA y que esta sea justa”, subraya el compañero de profesión, Fernando Cumbres, en referencia a que los años cotizados en la mutualidad se reconozcan de forma íntegra en el sistema público. Recuerda que no se trata de una demanda nueva, sino de una reivindicación histórica que se ha intensificado ante la cercanía de la jubilación de muchos profesionales y la evidencia de que las prestaciones actuales "no garantizan una pensión suficiente".

Un proyecto de ley paralizado

Según señalan los abogados, el proyecto de ley que podría dar respuesta a esta situación ha permanecido paralizado durante el periodo vacacional, lo que ha generado frustración y preocupación entre los afectados. "Esperemos que se resuelva cuanto antes", insiste Inmaculada.

Hasta que el trámite no se apruebe de manera definitiva, los manifestantes seguirán defendiendo que la pasarela debe reconocer cada año cotizado en la mutualidad como un año cotizado en la Seguridad Social, tanto en tiempo como en base de cotización, bajo el lema “1x1 para todos”.

La concentración ha contado también con la adhesión de arquitectos, que comparten una situación similar y han querido mostrar su apoyo a una reivindicación que se extiende por todo el país.