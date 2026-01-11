Memorable y espectacular concierto de la Unión Musical MOCA en Monesterio

La Unión Musical MOCA (Banda de Música Monesterio-Cabeza la Vaca), ofreció un memorable concierto, con versiones de temas del pop y el rock, en un evento musical espectacular y lleno de energía. La música traspasó el escenario convirtiendo al público en parte activa de un espectáculo en el que la iluminación, la puesta en escena y la incorporación de instrumentos eléctricos, intensificaron el impacto de una cita inolvidable y, por su complejidad, casi irrepetible.

El director de la banda, Antonio Luis Mimbrero, se refirió a lo complejo del montaje de un espectáculo de estas características, en el que “compactar” música sinfónica y eléctrica, con los artistas que prestaron sus voces. “Cuatro meses de ensayos”, para preparar dos conciertos únicos. El primero, el sábado, 10 de enero, a las 18:30 horas, en la casa de la cultura de Cabeza la Vaca. El segundo, el mismo día, en el auditorio municipal de Monesterio, a las 21:00 horas.

Mimbrero, que, agradeció el “esfuerzo” desarrollado por sus músicos, puso en valor el “apoyo” recibido por las instituciones municipales. “Todo esto sale de nuestras escuelas de música”, expresó el director que, también tuvo palabras de agradecimiento para los artistas invitados: Alfonso Seijo, (Bajo); Vicente Romero y Frasco, (guitarras eléctricas); Jorge Marhava, (Voz y guitarra eléctrica) y las cantantes Carolina Valiente y Rosa González.

Debido a la gran cantidad de actividades programadas y comprometidas por la casa de la cultura para el periodo navideño, la organización decidió retrasar el concierto de la banda, sacándolo fuera de la programación de la Navidad. Todo un acierto. Parece que, el público agradeció la propuesta. En solo 24 horas se agotaron las más de 300 localidades del auditorio. Aforo completo que, ha vuelto a demostrar el gran interés y el aprecio del público hacia su banda.

La Unión Musical MOCA volvió a colgar el cartel de ‘No hay billetes’ / cedida

Por y Rock

El concierto comenzó con una versión de Jay Bocook, sobre un medley de algunos de los mejores temas de la banda británica Queen: We Will rock you, Bohemian Rhapsody, Another one bites the dust y We are the champios. A continuación, la banda acompañó el sonido profundo, potente y oscuro de la cantante Rosa González, quien, se atrevió con una delicada mezcla de canciones de la añorada Amy Winehouse.

El concierto continuó con un repaso por algunos de los temas más emblemáticos de The Beatles. El archiconocido, ‘Bienvenidos’, de Miguel Ríos, con la voz de Jorge Mrhava, dio paso a la cálida voz de la jovencísima, Carolina Valiente, concursante de La Voz Kids, con el tema musical, ‘A thousand years’. El concierto volvió a subir decibelios con algunos de los grandes hits de Michael Jackon, (Billie Jean, Beat it, Bad y Thriller). Para finalizar, el director eligió el tema musical titulado, ‘Party Dance mix’, secuencia continua de canciones de la música electrónica, adaptada a banda de música.

Como pieza musical adicional, fuera de programa, atendiendo la petición popular, la banda cerró concierto con el conocido, ‘Abba Gold’, recopilatorio de grandes éxitos de la conocidísima banda sueca.

Noche de emociones, en un evento musical que, será recordado por su energía, su mezcla de estilos y, por ser capaz de canalizar y transmitir la riqueza y la variedad musical que es capaz de ofrecer este tipo de formación, demostrando una vez más, su versatilidad.