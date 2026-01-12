Arranca en la Audiencia de Badajoz el juicio contra la acusada de matar a su pareja en Zafra

Con la elección de los miembros del jurado popular (9 titulares y dos suplentes), arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra la mujer acusada de matar a puñaladas a su pareja sentimental, Iván M., de 42 años, la madrugada del 11 de julio de 2024 en Zafra. Están previstas tres sesiones, hasta el miércoles.

La procesada, que permanece en prisión provisional desde su detención tras los hechos, se enfrenta a 25 años de cárcel, pena que solicitan para ella la fiscalía y la acusación particular, en manos de Alejandro Ortiz, por considerarla autora de un delito de asesinato.

Su abogado, Juan José Collado, alega que actuó en legítima defensa, por lo que pide que sea absuelta.

Las acusaciones pública y particular mantienen que ambos se encontraban el día del crimen en la vivienda, propiedad de la familia del fallecido, en el número 37 de la calle Belén de Zafra, a pesar de que él había sido condenado cinco meses antes por violencia de género y tenía prohibido acercarse y comunicarse con ella

Según su versión, esa orden de alejamiento se quebrantó con el consentimiento de ambos, que ese día se enzarzaron una discusión que acabó con la víctima apuñalada de muerte. Las acusaciones sostienen que, sobre las 4.30 horas, la mujer, «aprovechando» que el hombre estaba acostado en la cama, de manera «sorpresiva» y sin que tuviera posibilidad de defensa, le asestó una puñalada con una navaja en la región centro torácica, que le atravesó el esternón y el pericardio y terminó afectando a la arteria aorta en la zona próxima a su nacimiento. Iván M. se levantó y fue tambaleándose hasta la calle, donde se desplomó en la acera y murió.

El relato de la defensa es distinto. Esta parte mantiene que la mujer actuó en legítima defensa y que apuñaló a su pareja después de que el hombre la hubiera agredido en varias ocasiones, una de ellas con la navaja usada en el crimen, que en un momento dado él soltó y que ella «únicamente» utilizó para defenderse, propinándole una puñalada en el pecho, que sería la que le causó la muerte, y otra en el brazo, que, según su letrado, fue un acto «reflejo», pues pese a estar herido, se abalanzó de nuevo sobre ella.

Además de la pena de prisión, la fiscalía pide que la procesada indemnice 146.000 euros a la hija menor de edad del fallecido (tenía 6 años cuando murió su padre); con 65.000 euros a su madre; y con 25.0000 a su hermano.

Estas cantidades son similares a las que solicita la acusación particular para la madre y el hermano de Iván M., a quienes representa en este proceso judicial.