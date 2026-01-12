Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuestas en ExtremaduraAeródromo en CáceresAsesinato ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Para los próximos cuatro años

Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz

Encabezaba la única candidatura, y tomará posesión de su cargo en febrero

Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. / Real Academia Nacional de Farmacia

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio J. Venegas Fito, ha sido reelegido en este cargo para los próximos cuatro años.

Venegas encabezaba la única candidatura que se ha presentado al proceso electoral celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, y que se ha proclamado este lunes como electa.

Candidatura

Junto a Cecilio J. Venegas Fito como presidente, componen la candidatura María Concepción García Domínguez como secretaria; Cristina Gervasini Rodríguez como tesorera; Javier Gridilla Saavedra como contador y Ángel Augusto Aparicio Merinero como Vocal primero vicepresidente, según ha señalado el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Toma de posesión

Una vez comunicado el resultado del proceso electoral a los colegiados, la toma de posesión de Venegas como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz tendrá lugar en febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"

La madre y el hermano del hombre apuñalado por su pareja en Zafra: "Quería dejarla y volver con su exnovia"

Constituido el jurado popular que juzgará a la acusada de matar a su pareja en Zafra

Constituido el jurado popular que juzgará a la acusada de matar a su pareja en Zafra

Los Chungos apuestan fuerte en el concurso de Murgas: recuperan a Ángel Velo y suman a Antonio Valenzuela

Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz

Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz

Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes

Nuevos jefes en dos de tres de los regimientos de la Brigada Extremadura XI

Nuevos jefes en dos de tres de los regimientos de la Brigada Extremadura XI

Récord de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Badajoz: más de 41.000 en 2025

Récord de visitantes en el Museo de Bellas Artes de Badajoz: más de 41.000 en 2025

Una vigilia en Badajoz visibilizará la situación de las personas sin hogar mientras se buscan soluciones

Una vigilia en Badajoz visibilizará la situación de las personas sin hogar mientras se buscan soluciones
Tracking Pixel Contents