Para los próximos cuatro años
Cecilio Venegas, reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz
Encabezaba la única candidatura, y tomará posesión de su cargo en febrero
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio J. Venegas Fito, ha sido reelegido en este cargo para los próximos cuatro años.
Venegas encabezaba la única candidatura que se ha presentado al proceso electoral celebrado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, y que se ha proclamado este lunes como electa.
Candidatura
Junto a Cecilio J. Venegas Fito como presidente, componen la candidatura María Concepción García Domínguez como secretaria; Cristina Gervasini Rodríguez como tesorera; Javier Gridilla Saavedra como contador y Ángel Augusto Aparicio Merinero como Vocal primero vicepresidente, según ha señalado el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.
Toma de posesión
Una vez comunicado el resultado del proceso electoral a los colegiados, la toma de posesión de Venegas como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz tendrá lugar en febrero.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús