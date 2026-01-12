Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se celebra un show al estilo late night

Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz

Nicolás Vallejo-Nágera charlará con Adrián García en un evento de ‘Copeando’ que tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como ‘Colate’.

La Crónica de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, acoge la segunda sesión del espacio ‘Copeando’. Un show, estilo late night, que dará lugar a una charla informal entre invitado y presentador.

En esta ocasión, el invitado es el mediático Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como ‘Colate’. Empresario, hombre de negocios, archiconocido en la prensa rosa y, desde hace apenas unos meses, presidente del Club Deportivo Badajoz.

Adrián García, jefe de redacción de Cope Extremadura, será el presentador y conductor de este espacio.

La cita tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

