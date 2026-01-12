La Diputación de Badajoz impulsa la formación en energías renovables en el medio rural con una acción en Maguilla

La Diputación de Badajoz, a través del Proyecto FACER, impulsa una nueva acción formativa bajo la denominación 'Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables', que se impartirá de forma presencial en la localidad de Maguilla durante el mes de febrero de 2026.

Esta formación está orientada a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en la provincia de Badajoz, y se dirige especialmente al ámbito territorial del CID Campiña Sur y municipios cercanos.

El plazo de presentación de solicitudes seguirá abierto hasta el próximo 23 de enero de 2026, estando previsto el inicio del curso en la primera quincena de febrero.

Objetivos

El itinerario formativo tiene como objetivo capacitar a personas residentes en entornos rurales para ejercer profesionalmente, tanto por cuenta ajena como a través del impulso de iniciativas emprendedoras, en el desarrollo de operaciones básicas de montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, fundamentalmente solares térmicas, fotovoltaicas y eólicas de pequeña potencia.

La acción formativa contará con un máximo de 13 participantes e incluirá 40 horas de prácticas no laborales en empresas, facilitando una formación práctica y adaptada a las necesidades reales del sector.

Favorece el acceso a la mujer

Asimismo, esta iniciativa persigue favorecer el acceso de la mujer a las profesiones vinculadas a las energías renovables, contribuyendo a reducir el sesgo masculino en estos sectores.

Esta acción formativa pertenece al Proyecto FACER (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo y Formación Profesional del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, y forma parte del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.