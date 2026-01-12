Nuevos jefes en dos de tres de los regimientos de la Brigada Extremadura XI

Nuevos jefes en dos de tres de los regimientos que forman parte de la Brigada Extremadura XI. Las ceremonias de entrega de mando se celebraron el mes pasado, en concreto para las unidades del Regimiento Acorazado 'Castilla' nº 16 (RAC 16) con sede en la base 'General Menacho' (Bótoa) y el Regimiento de Infantería 'Tercio Viejo de Sicilia' nº 67 con sede en el acuartelamiento 'Loyola' (San Sebastian).

Regimiento 'Tercio Viejo de Sicilia'

Según ha indicado la Brigada en nota de prensa, en la mañana del día 11 de diciembre se llevó a cabo en el Patio de Armas 'Miguel de Cervantes' del acuartelamiento 'Loyola', la ceremonia de entrega de Mando del RI 67 presidida por el general jefe, Álvaro Díaz Fernández. En la misma, el coronel José María Urgel Berdejo relevaría en el mando al coronel Carlos Márquez Reyes, quien ha estado al frente del regimiento los dos últimos años.

Urgel Berdejo, oficial de amplia experiencia tanto en unidades como en cuarteles generales nacionales e internacionales, procede de su último destino en el Allied Special Operations Forces Command (Casteau). De sus anteriores destinos, cabe destacar unidades de operaciones especiales y su cuartel general, el cuartel general de Alta Disponibilidad (Bétera) o el Land Component Headquarters (Izmir). Dentro de su formación destacan los cursos de paracaidismo, operaciones especiales, Estado Mayor de las FAS y diferentes cursos de planeamiento nivel OTAN.

Regimiento 'Castilla'

Por otra parte, esta mañana, día 12 de diciembre, se llevaba a cabo en la base 'General Menacho' (Bótoa) la ceremonia de entrega de mando del RAC 16 presidida igualmente por el general jefe de la Brigada. En la misma, el coronel Miguel Ángel Saavedra Macarro relevaría en el mando al coronel Manuel Joaquín Álvarez Cienfuegos, quien ha estado al frente del regimiento los dos últimos años.

Saavedra Macarro, militar igualmente con una amplia trayectoria profesional tanto ejerciendo el mando de unidades como en misiones internacionales, ha servido en su último destino en el Cuartel General de Fuerza Terrestre en Sevilla. Destacan sus anteriores destinos en la Brigada Guzmán el Bueno X, siendo el Jefe del Estado Mayor de su Cuartel General, La Legión, y el Regimiento de Infantería La Reina 2 entre otros. Dentro de su formación destacan los cursos de paracaidismo, avanzado de unidades mecanizadas/acorazadas, Estado Mayor de las FAS, Operaciones de Paz y Derecho Internacional Humanitario.