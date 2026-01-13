Suceso
Atropellan a dos jóvenes en un paso de peatones de Valdepasillas
El varón implicado, que conducía una motocicleta, ha dado negativo en la prueba de alcoholemia
Dos jóvenes han resultado heridas tras ser atropelladas por una motocicleta mientras cruzaban un paso de peatones en la barriada pacense de Valdepasillas, en Badajoz.
Según ha confirmado la Policía Local, los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando un varón que conducía una motocicleta, por causas que todavía se desconocen, arrollaba a las dos chicas, de 22 y 24 años, en el cruce de la avenida José María Alcaraz y Alenda con la calle Ángel Quintanilla Ulla.
Trasladadas al hospital
Tras el accidente, las chicas fueron trasladadas a un centro hospitalario con heridas leves para su posterior valoración y pruebas.
Asimismo, la Policía Local confirma que el conductor dio negativo en prueba de alcoholemia.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús