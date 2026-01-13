Continúa la instrucción
En libertad los tres investigados por apuñalar a un joven en Alconchel durante el pasado Carnaval
Deben comparecer todas las semanas en los juzgados de Olivenza y no se pueden acercar a menos de 500 metros de la víctima
Los tres vecinos de la localidad pacense de Alconchel investigados por apuñalar a un joven de Salamanca durante el pasado Carnaval han sido puestos en libertad por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Olivenza, al frente de la causa, tras el abono de una fianza.
Se trata de un padre, su hijo y un amigo de ellos, a quienes se imputan los delitos de tentativa de homicidio y allanamiento de morada y permanecían en prisión provisional desde el pasado 10 de marzo. Los dos primeros están defendidos por el abogado Fernando Cumbres y el tercero, por Juan Miguel Méndez.
Todos deberán comparecer todas las semanas en sede judicial, se les ha retirado el pasaporte y se ha dictado una orden de alejamiento de la víctima, a la que no pueden acercarse a menos de 500 metros.
Sigue la instrucción
La instrucción aún no se ha dado por concluida, pues se tienen que tomar nuevas declaraciones.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo de Carnaval, cuando presuntamente los tres investigados agredieron con un machete, un cuchillo y un palo al joven salmantino, de 31 años, en casa de un amigo donde se alojaba para pasar los carnavales. A consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas graves que lo llevaron a la UCI.
La Guardia Civil localizó a la mañana siguiente, cuando se desplazaban en un vehículo, al padre, a su hijo y al amigo de ambos, que fueron detenidos por su presunta implicación en la agresión. La versión de los investigados es que el primero había acompañado a los otros dos a la casa donde se encontraba la víctima, que previamente los había estado amenazando con un punzón y después los había perseguido por el pueblo con un machete.
Por otra parte, el joven salmantino apuñalado también está imputado como presunto autor de un delito de amenazas graves a los tres investigados y otro de daños por supuestamente causar desperfectos con un machete en la puerta de la casa del padre y el hijo.
Además, también se investiga al amigo con quien se alojaba un delito de obstrucción a la justicia por presuntamente haber amenazado a uno de los testigos que tenía que testificar en la causa.
