Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años ha fallecido ayer lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, en el que ingresó el pasado viernes con múltiples contisiones, según ha confirmado la Policía Nacional. La mujer no ha podido superar la gravedad de las heridas que presentaba.

La víctima falleció ayer lunes a las 21.00 horas. De momento se desconocen más detalles de lo sucedido. La Crónica de Badajoz irá informando puntualmente.

La Policía Nacional, concretamente la UFAM de la Policía Judicial de Badajoz, está investigando este hecho. La UFAM es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.