La muerte de Carmen en Badajoz sería el primer crimen machista del año en Extremadura, tras un trágico 2025 con tres fallecidas

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, el de Carmen, en Badajoz, sería el primero de 2026 en Extremadura, tras un trágico 2025 sin precedentes, en el que tres mujeres perdieron la vida en la región a manos de sus parejas.

Carmen Díaz, de 78 años, ha fallecido este lunes, 12 de enero, en el Hospital Universitario de Badajoz. Había ingresado el jueves con múltiples heridas como consecuencia de la presunta paliza que le propinó su marido, de 81, que ya está en prisión. Carmen fue dada de alta el sábado de madrugada, pero regresó al hospital después de que su hijo la encontrase tendida en el suelo en el domicilio del matrimonio cuando fue a verla el domingo. La autopsia revelará las causas de la muerte. La Policía Nacional ya lo investiga como un caso de violencia de género. El primero en la región, cuando acaba de empezar 2026.

La última muerte por violencia machista en 2025 en la comunidad extremeña fue la de Verónica, una vecina de 46 años del municipio pacense de La Codosera (Badajoz) presuntamente atropellada por el coche que conducía su pareja, de 43 años, tras una disputa con la familia de ella. Ocurrió el 16 de octubre.

Los otros dos asesinatos que se instruyen en los juzgados como feminicidios son los de María, de 38 años, e Ilham, de 34. María apareció el 27 de mayo muerta en Aldeanueva del Camino tras haber sido acuchillada y lanzada por el balcón. Era madre de un niño de 14 años. Su pareja, de 39 años, está en la cárcel. El cuerpo de Ilham, de 34 años, apareció el 4 de agosto oculto en un polígono industrial de Don Benito. Era madre de cuatro hijos. Su pareja, de 41 años, está en la prisión.

Dos en 2004

Hay que remontarse a hace más de veinte años para encontrar más de una víctima en un año. Extremadura habitualmente se sitúa entre las comunidades con menor tasa de muertes por violencia de género. Desde que comenzaron a registrarse los asesinatos en 2003, con nombres y apellidos de las víctimas, solo en 2004 se produjeron dos víctimas: Matilde, de 82 años, en Almendralejo; y Nicolasa, de 81 años, en Navalmoral de la Mata.

Hasta la muerte de Carmen, si es violencia de género, se han registrado 17 asesinatos machistas en Extremadura. Mari Carmen, de 34 años, vecina de San Vicente de Alcántara, fue la primera mujer extremeña que figura en el registro de víctimas mortales por violencia de género, abierto en 2003. Al año siguiente, dos feminicidos: Matilde, de 82 años, en Almendralejo; y Nicolasa, de 81 años, en Navalmoral de la Mata. En 2006 fue asesinada Antonia, de 36 años, en Casar de Cáceres, y en 2009, Isabel, de 54 años, en Valencia de Alcántara.

Nadia, de 44 años, murió de un disparo de su pareja en Badajoz en 2010; y Carmen, de 80 años, en 2012 en Zafra. Al año siguiente, Catalina, de 69 años, ampliaba este trágico registro en Villafranca de los Barros. En 2015 moría Tamara, de 23 años, en la A-66, a la altura de Cáceres, al empujarla su marido desde la furgoneta.

En 2016 aparecía el cuerpo de Mirela, de 21 años, en el pantano de Alange, y un año después era asesinada Natividad, de 91 años, en Villanueva del Fresno. Tras cinco años sin víctimas mortales, en noviembre de 2022 la vida de Imane Saadaoui, de 30 años, acababa violentamente a manos de su pareja en Valencia de Alcántara.

Tres años después, en 2025, Extremadura registra un doble feminicidio que ha supuesto la muerte de María e Ilham, aún pendientes de juicio. El último siniestro en La Codosera sería el número 16 en la lista más negra de la comunidad, a la que ahora se sumaría, de confirmarse, la muerte de Carmen, de 78 años, en Badajoz.