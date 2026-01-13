El Museo del Jamón de Monesterio cierra temporalmente por obras de mejora

El Museo del Jamón de Monesterio ha cerrado sus puertas al público, de manera temporal, hasta que finalicen las obras de reforma a las que está siendo sometido. Después de algo más de 13 años de servicio, el primer centro museístico de estas características, (muestra al visitante, desde la dehesa y la raza ibérica que habita en ella, hasta la matanza tradicional e industrial), cierra sus puertas al público para, entre otras actuaciones, cambiar la solería de ambas plantas.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto aproximado de unos 60.000 €, está financiado a través del programa ‘Impulsa ODS’, de la Diputación Provincial de Badajoz. Entre otras actuaciones, el ayuntamiento acomete obras de mejora del saneamiento, impermeabilización, solería o pintura.

Desde su inauguración, en septiembre de 2012, el Museo del Jamón de Monesterio, también alberga las dependencias de la Oficina Municipal de Turismo, con lo que, mientras duren estas obras, (se anuncia su reapertura para principios de febrero), este servicio se viene prestando en las instalaciones del Museo Micológico de Monesterio, ubicado en la Avenida Ramón y Cajal, en los bajos del antiguo silo, en el popularmente conocido como recinto de Las Moreras. Según se informa, el horario de atención al público será, de lunes a sábados, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y los domingos, de 10:00 a 14:00 horas. Quienes deseen contactar telefónicamente, pueden hacerlo a través del número, 924 516 737.

Visitantes en las instalaciones del Museo del Jamón / cedida

4.500 visitas

Según los datos facilitados por la Oficina Municipal de Turismo, durante el año 2025 pasaron por las instalaciones del Museo del Jamón un total de 4.500 visitantes, que representa una cifra, ligeramente inferior a los contabilizados el año anterior. Entre quienes acudieron a estas instalaciones, destaca la cifra de visitantes nacionales y, entre ellos, turistas procedentes de Andalucía y Extremadura, (alrededor de un 60% del total). Por número de visitantes, el tercer lugar lo ocupan quienes se desplazan desde Madrid.

Enrique Isla, técnico municipal de turismo, desvela que, tal y como ya ocurriera en el año 2024, el mayor número de visitantes extranjeros proceden de la vecina Portugal. Les siguen, franceses, italianos, británicos y alemanes.

El Museo, que, entre los elementos de su dotación museográfica, acentúa y pone en valor las características únicas y la exclusividad del Jamón de Monesterio, posee, entre sus fondos, la escultura de un cerdo, pintado con la impronta, la atmósfera y el simbolismo del insigne maestro, Eduardo Naranjo, como gesto de fraternidad del artista hacia su pueblo, en favor de la promoción del sector ibérico, esencial en la economía de este municipio.