Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: "Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar"

Leandro ha sido vecino "de toda" la vida de Carmen Díaz, la mujer de 78 años cuya muerte se investiga como un posible caso de violencia de género, y de su marido, P. R., de 81, el presunto agresor. "Me acabo de enterar ahora mismo que me ha llamado mi hija desde el trabajo y me he quedado de una pieza", ha contado, aún incrédulo, este martes por mañana a las puertas del número 2 de la calle Manuel Henao Muñoz, en La Picuriña. En un piso de la primera planta tuvo lugar la presunta agresión machista, que acabó con la mujer en el hospital y el hombre detenido. Fue una vecina la que alertó a la Policía Nacional tras escuchar fuertes golpes que provenían de su domicilio.

Ahora, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz investiga si las lesiones que sufrió guardan relación con su fallecimiento.

"Era un matrimonio normal, muy amable y nunca hemos visto nada, pero de puertas para adentro no sabemos lo puede llegar a pasar", comentaba. "Hace una semana que me he encontrado al marido y me ha saludado la última vez", ha recordado Leandro, que no se explicaba "qué ha podido pasar". Él vendió su piso hace algunos años y el contacto con los residentes de este bloque ha ido a menos, pero conocía a la pareja desde niño.

Carmen era ama de casa y su marido, jubilado hace años ya, trabajó como mecánico en un concesionario de Badajoz. Tienen un hijo. "Él parecía una gran persona, servicial, y ella una señora muy tranquila, humilde... Estaba más apagadilla, pero desde joven ha estado delicada de salud. Él era más dicharachero y ella, más calladita", ha descrito Leandro.

Otros vecinos que aún residen en el edificio han preferido no hacer declaraciones a la prensa y quienes lo han hecho han contado que solo conocían de vista a la víctima y a su marido y que su relación no iba más allá de un saludo al cruzarse en el portal. También han descrito a la mujer como "callada" y al hombre "mas hablador". "El día que pasó me encontré con ella en el ascensor, iba en bata a tirar la basura", ha contado una vecina, que ha preferido mantenerse en el anonimato. "No me podía imaginar nada de esto, me ha sorprendido muchísimo, casi siempre los veía juntos", ha asegurado.

Marco reside en la misma planta que el matrimonio y el día de la presunta agresión, el pasado jueves, se enteró de que había ocurrido algo cuando los agentes de la Policía Nacional llamaron a su puerta. "Llegaron muchos policías y nos preguntaron si habíamos oído algo, pero ni mi madre ni yo escuchamos ruidos, ni gritos ni jaleo". "A él (por el presunto agresor) se lo llevaron esposado y pensamos que era por violencia de género".

Sabía que Carmen había sido hospitalizada, pero hasta esta mañana no ha conocido que había fallecido.

Hace 20 años que Marco vive en este edificio y cuando él llegó el matrimonio ya vivía allí. "Hace dos o tres años sí escuché algunas discusiones, pero no que hubiera agresión ni que llegaran a las manos. Se liaron a voces el uno con el otro y el otro con el uno, y fue lo único que escuché, ni pedir auxilio ni nada, sino hubiera sido yo el que hubiera llamado a la policía", ha explicado este vecino, que no tiene conocimiento de que existieran denuncias previas por violencia de género.

"No nos esperábamos esta tragedia", ha reconocido.

Pésame del alcalde

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa, ha lamentado el fallecimiento y ha confiado en que se esclarezcan los hechos, para que "caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable".

Gragera ha añadido que, de confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, como se hace siempre, se convocará un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento para recordar a la víctima y visibilizar la "repulsa colectiva hacia un hecho tan deplorable como este".