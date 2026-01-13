Vigilia nocturna en Badajoz a favor de las personas sin hogar: "Pasamos la noche como lo hacen ellos, al raso"

Arranca la vigilia nocturna que trata de visibilizar la situación que viven las más de 50 personas que viven sin hogar en Badajoz. La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz celebran en la noche de este lunes este acto reivindicativo con el fin de reclamar, una vez más, soluciones de manera urgente para quienes duermen en la calle. Al inicio de este acto, que se extenderá durante 12 horas, han participado unos treinta pacenses que han llegado con mantas para soportar las bajas temperaturas.

Esta acción reivindicativa se extenderá durante doce horas entre el 12 y 13 de enero. "Vamos a pasar la noche todas las que podamos y las horas que podamos al raso, como hacen más de 50 personas cada día", dice uno de los portavoces de Acibapem, Juan Verdasco. El lugar elegido es en la plaza de España, a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz. Lo hacen ahí porque es una de las instituciones a las que les reclaman medidas concretas para los que pasan cada noche al raso.

Un problema sin respuesta

Las entidades llevan meses reclamando soluciones: "El problema existe y no se da respuesta. Desde verano pedimos una solución y proponiendo soluciones", afirma Verdasco, quien subraya que "existen espacios vacíos, equipados y sin uso, es decir, vacíos de personas, equipados suficientemente y sin uso".

El portavoz critica que, mientras se anuncian posibles usos alternativos de estos espacios, "las personas que están en la calle con un extremo calor y ahora con un extremo frío", continúan sin una respuesta efectiva.

Uno de ellos es el albergue municipal del Revellín, en San Roque. Desde hace meses reclaman que las personas sin hogar puedan refugiarse en este recinto. El Ayuntamiento de Badajoz informó que este no estaba sin uso y aseveró que había un proyecto para el mismo como recurso turístico.

Los activistas inciden en la necesidad de que el ayuntamiento y el resto de instituciones tomen cartas en el asunto: "Pedimos que haya, como en otras ciudades, una respuesta urgente y temporal durante estos momentos duros hasta que se logre dar una respuesta permanente y adecuada a las diferentes situaciones de las personas", indica Verdasco. De este modo, pone encima de la mesa una petición que va más allá, un nuevo recurso que se sume al Centro Hermano para aportar un techo a aquellos que no lo tienen. Así, señala que es un colectivo variopinto con "situaciones muy diferentes" que se han de tratar "de forma diferente y muchas de ellas son complicadas". Se refiere a problemas de adicciones, de enfermedades mentales y otro tipo de trastornos que pueden empeorar una situación de desigualdad.

La tercera ciudad con menos recursos a Servicios Sociales

Es por ello, que piden al Gobierno municipal que aporten más recursos económicos a Servicios Sociales: "Badajoz es la tercera ciudad de España que menos recurso destina a esta área". Asimismo, Verdasco lamenta que el ayuntamiento argumente que "los espacios son para uso turístico, para la Policía Local o que están colapsados por la atención a inmigrantes, cuando esta atención ya la realizan algunas entidades con fondos del ministerio".

Una treintena de personas han participado a primera hora de esta vigilia nocturna en la plaza de España de Badajoz. / Santi García

Además, los colectivos denunciantes afean que el ayuntamiento pacense no logre llegar a acuerdos con otras administraciones públicas: "No entendemos por qué no pueden coordinarse y buscar espacios en los que poder alojarse estas personas igual que acordaron en el caso de la guerra de Ucrania", cuestiona el portavoz.

Una cifra en ascenso

En la actualidad, tienen contabilizadas "a más de 50 personas que viven en situación de calle" y estiman que esta cifra vaya en aumento. Según aducen, hay personas que "no logran llegar a fin de mes, otros que tienen problemas familiares, otros con enfermedades mentales, problemas de adicciones, otros que llegan huyendo de conflictos bélicos... El número de personas en la calle vemos que sube constantemente, no vemos que pare ni se estabilice", lamenta.

Al mismo tiempo, señala que no es una percepción suya, "las diferentes entidades que trabajan con este colectivo cuentan que desde hace un par de años esta situación va en aumento porque no hay una respuesta institucional que se dé". Es por eso, que aseguran que no pararán hasta lograr una solución.

En esta noche, los participantes han querido ponerse en su lugar y poder vivir en primera persona las situaciones que pasan a diario.