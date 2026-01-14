La acusada de apuñalar a su pareja en Zafra: "Lo pinché para que él no me pinchara a mí"

"Lo pinché para que él no me pinchara a mí". Es lo que ha asegurado este miércoles Nerea F., la mujer acusada apuñalar y matar a su pareja, Iván Meló, la madrugada del 9 de julio de 2024 en Zafra. Lo ha dicho durante su declaración en el juicio con jurado popular que se sigue contra ella en la Audiencia Provincial de Badajoz, que hoy cumple su tercera sesión.

La acusada, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Juan José Collado, ha defendido que nunca tuvo intención de acabar con la vida de su exnovio y que su único objetivo esa noche era salvarse ella misma. "Me dijo que no iba a salir viva de la casa", ha afirmado.

Mantiene la versión

Nerea F., que ha declarado tras visionarse el vídeo con la reconstrucción de los hechos, ha mantenido la versión que dio ese día. Así, ha relatado que tras encontrarse con Iván en la calle e ir juntos a una casa de apuestas, ambos discutieron porque ella le quiso comprar droga ni darle dinero.

Tras la pelea, según su relato, ella se fue a la vivienda de la calle Belén número 37, propiedad de la familia del fallecido, a la que no esperaba que él regresara, porque se suponía que se iba a ir de viaje a Segovia, donde trabajaba. Sin embargo, según la procesada, sobre las 00.30 horas, su pareja llegó a la casa en actitud violenta, comenzó a insultarla y después a agredirla, con golpes y tirones de pelo.

Trató de escaparse

Aunque ha asegurado que ella trató de escaparse hasta en media docena de ocasiones de la vivienda, incluso a través de una escalera de mano para saltar al patio de la vecina, no lo consiguió. La mujer ha contado que la encerró en una habitación y que él cogió una navaja que tenía en la mesilla, momento en el que ella salió corriendo por el pasillo hacia la puerta de la calle e Iván la persiguió con el arma.

Según su relato, el hombre la alcanzó y en un "forcejeo" entre ambos, se le "resbaló" la navaja, ella la cogió y se la clavó. "Yo no pensaba que le había dado en el pecho, no lo supe hasta después". De este modo, niega que el apuñalamiento se produjera en el dormitorio, cuando la víctima estaba tumbada en la cama, como defienden la fiscalía y la acusación particular.

La acusada ha explicado que tras apañarlo salió corriendo calle abajo, pero que al ver cómo él salía de la casa pidiendo auxilio y se desplomaba, regresó junto a él y lo tapó con una colcha. Después avisó a una vecina para que llamara al 112. "No me separé de él. Estuvo dado de mi mano, yo fui la que le cerró los ojos", ha asegurado.

Víctima de agresiones anteriores

La mujer, a preguntas de su defensa, ha afirmado que había sido víctima de agresiones anteriores en esa misma vivienda, en la que había restos de sangre tanto de ella como del fallecido de peleas anteriores.

Las partes van a exponer ahora sus informes finales y mañana se entregará el objeto del veredicto al jurado, tras lo que comenzará la deliberación.