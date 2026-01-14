El auge del croché como otra forma de animar a la lectura en Monesterio

Hacer ganchillo está de moda. La técnica de tejido artesanal de nuestras madres y abuelas resurge con fuerza en Monesterio. Primero, a iniciativa del grupo de mujeres tejedoras. Esas que durante las dos últimas navidades han colaborado en la decoración del municipio con sus tareas de croché. Después, como una manera de estimular el aprendizaje y la motricidad, a través de la asociación de madres y padres del colegio El Llano. Ahora, la tendencia de entrelazar hilos, formando puntos, uno sobre otro, hasta conseguir piezas únicas, llega a la biblioteca.

Fali Jiménez Castillo, enamorada de la lana y el croché, ejerce como una de las abuelas voluntarias del taller de ganchillo organizado por la AMPA del cole de su nieto. Aprendió a tejer con solo 9 años. Dice que, aunque nunca es tarde para aprender, la infancia es la mejor edad para empezar con proyectos sencillos gracias a los que, después, generación tras generación, se ha logrado mantener viva una tradición, --antes una alternativa económica y de aprovechamiento--, que, con el paso de los años, ha demostrado convertirse en una habilidad con claros beneficios terapéuticos como la reducción de la ansiedad o el estrés, la coordinación cerebral, las habilidades motoras, etc.

Si a todos estos favores, añadimos el de la lectura, la combinación resulta, casi perfecta. Con el objetivo de atraer nuevos lectores, la bibliotecaria propuso a Fali la posibilidad de impartir un taller de ganchillo en las instalaciones municipales de lectura. La idea, explica Inma Molina, es fomentar la lectura y la creatividad, a través de una iniciativa que combine letras y manualidades. Por un lado, se consigue que, personas que nunca se han acercado a la biblioteca, se fidelicen con las letras, a través de estrategias atractivas e innovadoras. Por el otro, se ofrece la posibilidad de aprender técnicas de tejido con infinitas posibilidades, en un espacio único e intergeneracional.

Todos los lunes

Con este propósito se publicitó un taller de ‘Cadenetas y Letras’, inicialmente, dirigido a un máximo de 10 personas. Parece que la idea ha gustado y finalmente, se han creado 2 grupos, que conjugarán lectura y croché, todos los lunes, de 18:00 a 20:00 horas.

La iniciativa, totalmente gratuita para las participantes, (todas son mujeres), nace con el propósito de continuidad. “Lo primero es aprender bien a hacer cadeneta”, expresa Fali Jiménez. La cadeneta es la base que se utiliza para casi todos los demás trabajos, con lo que, su práctica, a través de una secuencia de puntos en bucle, con la que se crea una tira, se hace “imprescindible”. A partir de ese momento, aprenderán a confeccionar otros elementos, piezas y accesorios más complejos, que irán acompañados de recomendaciones literarias.

La idea, una vez se afiance el proyecto, es “decorar la biblioteca” con las creaciones de las participantes y, como última aspiración, “poder realizar trabajos que, después sean cedidos a colectivos y asociaciones benéficas de la localidad”, para que puedan recaudar fondos solidarios, convirtiendo en social, esta expresión creativa.