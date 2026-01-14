Crimen machista en Badajoz: La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la paliza que le dio su marido

Carmen Díaz, de 78 años, murió este lunes en Badajoz a consecuencia de las lesiones que sufrió por la brutal paliza que, presuntamente, le propinó su marido. Así lo ha confirmado la autopsia, según ha manifestado este miércoles la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés. La subdelegada ha apuntado que el Ministerio de Justicia no señala que ha sido un caso de violencia de género hasta que la autopsia corrobora los motivos del fallecimiento. Es decir, Carmen murió a consecuencia de los golpes que recibió por parte de quien ya está en la cárcel.

La subdelegada del Gobierno ha participado en la convocatoria de un minuto de silencio por el asesinato de Carmen. "Son cuatro mujeres asesinadas este año 2026, a las alturas que estamos, a día 14, la lacra de la violencia de género sigue existiendo".

En la concentración han estado además el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, miembros de su equipo de gobierno, y la portavoz municipal socialista, Silvia González. No así ningún concejal de Vox.

La subdelegada ha confirmado también que Carmen Díaz no constaba en el sistema Viogén de protección de víctimas de violencia de género, pues no existían denuncias previas a este episodio violento.

En Extremadura es la primera víctima de violencia de género. El año pasado, 2025, hubo tres. No había precedentes. "Empezamos muy mal, muy pronto y esperemos que sea la última vez que nos reunimos para esto en Extremadura este año", ha manifestado.

"Es muy importante que el entorno que detecte que hay un problema de violencia lo denuncie"

Cortés ha recordado que fueron los vecinos los que avisaron de que había una pelea en el domicilio del matrimonio. "Es muy importante que el entorno que detecte que hay un problema de violencia lo denuncie, ponga los medios a disposición de la víctima para denunciarlo y también hay que insistir en la colaboración institucional. "Es muy importante -ha comentado- que los municipios estén adheridos al sistema Viogén", ha reiterado, pues "al final es la Policía Local la que está más cerca de los ciudadanos y la que puede ayudar a prevenir".

En este sentido, ha recordado que están pendientes de que Cáceres firme, mientras que por parte del Ayuntamiento de Badajoz todavía no hay petición de adhesión a este sistema. "Desde la Delegación del Gobierno seguimos insistiendo en que es importante que los municipios, principalmente los de más población y también los pequeños, se adhieran al Viogén en la medida de sus posibilidades, para aumentar la colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, entre los servicios sociales y los ayuntamientos".

Badajoz estará en el Viogén

A este respecto, el alcalde de Badajoz ha insistido en que Badajoz se incorporará al sistema Viogén cuando la plantilla de la Policía Local esté "dimensionada" y tenga capacidad de poner a disposición agentes para que "no sea solo un parche, sino un compromiso real con el sistema, dependerá de la capacidad que tengamos de poder atender las competencias propias del ayuntamiento". Ha recordado que el gobierno local ya mostró su compromiso y espera que cuando se resuelva la última convocatoria de nuevas plazas con tribunal único, en el que hay 22 adscritas a Badajoz, pueda incorporarse al Viogén.

En todo caso, Gragera piensa que la violencia de género "va más allá de un sistema de acompañamiento a las víctimas" y lo que le ha sucedido a Carmen considera que no se podría haber impedido. "Es una cuestión que tiene que ver con la concienciación, con la educación y con la interiorización de que este tipo de conductas son absolutamente execrables y no tienen cabida en esta sociedad".