En Badajoz hay menos parados que hace 20 años

Badajoz cierra el año 2025 con 9.702 personas en situación de desempleo, una cifra que supone "un nuevo mínimo histórico y confirma una tendencia sólida y sostenida de mejora del mercado laboral local", según destaca el ayuntamiento en el análisis de las cifras de desempleo. La progresión del número de parados en la ciudad ha sido de descenso paulatino en las últimas dos décadas, aunque hubo algún año en el que se incrementó levemente, como ocurrió al cierre de 2020. Pero se corrigió y año tras año ha bajado el número de personas sin empleo. En 2006, el número de parados en Badajoz era de 9.998, con una tasa de desempleo del 15,18. En noviembre de 2025 esta tasa en Badajoz era del 13,70%.

En términos interanuales, en diciembre de 2025 el paro se ha reducido en 696 personas respecto a diciembre de 2024, lo que equivale a una caída del 6,7%. En la última década el desempleo en Badajoz se ha reducido un 45%. La cifra de 2025 supone un nuevo mínimo histórico y confirma "la tendencia sólida y sostenida de mejora del mercado laboral local".

El comportamiento reciente del empleo refuerza este balance positivo. Solo en el último semestre, más de 500 personas han salido de las listas del desempleo en la capital pacense.

El perfil del desempleado: mujer mayor de 45 años con estudios inferiores a la ESO El perfil del desempleado en Badajoz es: Por edad: El grupo de mayores de 45 años concentra la mayoría de los desempleados (más del 58%), mientras que los menores de 35 años representan una porción menor (alrededor del 23%). Nivel formativo: El nivel educativo medio de los parados es bajo, con casi el 70% con estudios hasta la ESO o inferiores. Paro de larga Duración: Más de la mitad de los parados encuentra trabajo antes de cumplir un año, pero las mujeres representan la mayoría del paro de larga duración.

La reducción del paro se ha producido tanto en hombres como en mujeres, consolidando una mejora generalizada, aunque persiste la brecha de género.

Desde el punto de vista sectorial, los datos igualmente positivos. La industria lidera la bajada del desempleo, con un descenso del 13,67%, "consolidándose como uno de los motores de crecimiento económico". El sector agrícola, por su parte, registra una reducción cercana al 10%, confirmando su recuperación y estabilidad y en el caso de construcción y servicios presentan también descensos significativos, "lo que demuestra que la mejora del empleo es transversal y no se limita a un único ámbito".

En cuanto al perfil de las personas demandantes de empleo, el tramo de edad con mayor número de inscritos se sitúa entre 55 y 60 años.

La conclusión que el ayuntamiento saca de estos datos es que "en conjunto, posicionan a Badajoz como una ciudad en crecimiento, estable y que ofrece oportunidades, con un mercado laboral cada vez más dinámico y diversificado".