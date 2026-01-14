Badajoz lanza una campaña pionera contra el suicidio con pegatinas y un pódcast con mensajes de ayuda

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado en la mañana de este miércoles una "campaña pionera" para prevenir la conducta suicida en la ciudad. La iniciativa surge por parte de la plataforma de acción social Diaconía en colaboración con el consistorio pacense y tiene el nombre de 'Programa Hablamos'.

La nueva campaña de sensibilización pretende trabajar de manera preventiva y disuasoria en las personas que puedan tener este tipo de conducta. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha presentado este proyecto municipal acompañado de Pedro Martín-Barrajón, director de psicourgencias; Cristina Yebra, coordinadora del proyecto Zoé (Diaconía); y Yaiza Perera, periodista y coordinadora de Once Vidas (El Mundo).

Un "problema de Salud Pública"

El suicidio se ha convertido en una de las causas de muertes más frecuentes en el país. En 2024 se registraron 3.953 casos. Esto supone "12 veces más de casos que por homicidio", ha detallado Martín-Barrajón. Las estadísticas señalan que este miércoles fallecerán 11 personas en España por este motivo. Cifras alarmantes que hacen que el ayuntamiento y demás de entidades participantes implementen esta medida para paliarlo.

En la región, en 2024 fueron 98 los suicidios, 13 casos más que en 2023. Unas cifras que alertan y que ponen de manifiesto que queda mucho trabajo por hacer, según los expertos. El psicólogo señala que esta "es una causa prevenible". De esta forma, ha recordado que "el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos".

En este sentido, Cristina Yebra, ha destacado la importancia de "hablar de prevención porque salva vidas". Así, ha detallado que el suicidio es "multicausal", pero ante todo, es "prevenible".

"Cortocicuitar" las intenciones

En esta senda, para tratar de poner freno a la conducta suicida se ha diseñado la campaña que hoy se ha presentado para "atajar los puntos con más riesgos" de la ciudad y, de este modo, "cortocicuitar" las intenciones de las personas.

Esta campaña se basa en la instalación de pegatinas en las que aparece un código QR que redirige a un pódcast muy especial. Esta medida viene avalada por estudios que se han desarrollado a nivel internacional y que se centra en la "higiene arquitectónica". A través de determinados elementos en "los puntos negros" puede reducir el factor de riesgo. Yebra ha resaltado que se trata de "una iniciativa pionera" que, seguramente, sea replicada en otros lugares.

Pegatinas que se instalarán en diversos puntos de Badajoz para evitar la conducta suicida. / Ayuntamiento de Badajoz

La página que se encontrarán aquellos que escaneen el código QR incluirá "un audio pensado de una manera cuidada" y con "mensajes sin rodeos: 'No estás solo, tienes ayuda'", detalla Cristina Yebra. Asimismo, viene acompañado de distintos números de teléfono a los que se puede reclamar ayuda. "Es una medida con bajo costo, pero alto impacto", señala. E indica que "Badajoz da un paso muy grande, valiente, discreto y profundamente humano" para luchar contra este problema de Salud Pública.

"Hay que perder el miedo a hablar del suicidio"

Una de las voces que se escuchan en este pódcast es la de Yaiza Perera, periodista de El Mundo y creadora de ese material. Junto a ella participan seis psicólogos, el familiar de una fallecida por esta causa y un superviviente. Creó el audio en septiembre de 2022 con la intención de ayudar a las personas que se encuentran en riesgo. En él se encuentran testimonios y mensajes para que los más vulnerables "entiendan que la crisis que están atravesando puede ser superada y pasajera", apunta Perera.

Con los mensajes directos y sencillos se trata de crear "puntos de anclaje para aferrarse a la vida". Asimismo, la periodista recuerda la importancia que tiene el "perder el miedo a hablar del suicidio" y a pedir ayuda.

Por el momento, el ayuntamiento dispone de más de 1.000 pegatinas para ser localizadas en lugares oportunos. Además de los puntos negros en los que se han registrado conductas suicidas, se instalarán en otros muchos sitios como centros de salud, farmacias y establecimientos públicos. Desde Diaconía señalan que los lugares en los que se han producido suicidios no se desvelan para evitar, precisamente, fomentar esta conducta.

Más acciones para prevenir el suicidio

Gragera también ha detallado que no es una acción aislada por parte del consistorio, sino que se une a otras actividades de formación y sensibilización que ya se han desarrollado en los últimos meses. El 30 y 31 de octubre se impartió un curso para personal del ayuntamiento y colectivos que pueden estar afectados por esta conducta a través del cual se tuvo un "acercamiento a los conceptos" básicos para "acompañar, asistir y proporcionar ayuda acertada" a las personas vulnerables. Además, las entidades del tercer sector también han recibido una formación similar.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que desde el ayuntamiento se han comenzado este miércoles una serie de talleres de bienestar destinado a los estudiantes. El primero de los centros en recibir esta atención ha sido el colegio Sagrada Familia (Las Josefinas), pero la gran mayoría de centros "ha mostrado su intención" de acoger este Taller de Bienestar y Prevención del Suicidio. En total, se darán más de 60 charlas que van dirigidas a alumnos de 1º y 2º de la ESO y serán impartidas por un psicólogo con cargo al Plan de Prevención de la Conducta Suicida de Badajoz.