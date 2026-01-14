La Comunidad de Labradores de Almendralejo respalda las tractoradas de este viernes

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha mostrado públicamente su apoyo a las tractoradas convocadas por las organizaciones agrarias extremeñas en defensa del sector primario, que se desarrollarán los días 16 y 23 de enero, con especial protagonismo este viernes, cuando los agricultores volverán a sacar sus tractores a la carretera para visibilizar la situación límite que atraviesa el campo.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, las movilizaciones se convocan como protesta frente a los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y para exigir el cumplimiento de garantías suficientes ante el inminente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, con el objetivo de evitar una competencia desleal que perjudique gravemente a los productores europeos.

La Comunidad de Labradores advierte de que los recortes planteados para la PAC podrían suponer que, a partir de 2027, España deje de recibir alrededor de 900 millones de euros anuales, una circunstancia que, a juicio de la organización, «dará la puntilla» a numerosas pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, que ya sobreviven con grandes dificultades debido al incremento de los costes de producción y a los bajos precios que perciben por sus productos.

En relación con el acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur, la asociación de Almendralejo reclama que se establezcan mecanismos de control y garantías reales que impidan la entrada de productos agrícolas procedentes de terceros países en condiciones desiguales. En este sentido, la organización recuerda que en países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se permite el uso de fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, lo que supone un agravio comparativo para los agricultores comunitarios y, además, un riesgo potencial para los consumidores.

Asimismo, la Comunidad de Labradores señala que, aunque algunos sectores como el vino y el aceite podrían verse aparentemente beneficiados por el acuerdo euroamericano, resulta imprescindible que la liberación y eliminación de aranceles para estos productos europeos se lleve a cabo de forma total e inmediata, y no de manera progresiva durante varios años, para que el sector agrario pueda verse realmente compensado.

Desde la Comunidad se anima al conjunto de agricultores y ganaderos de Almendralejo a secundar las tractoradas y a mantener la unidad del sector. «Está en juego la viabilidad del campo y el futuro de muchas familias», dicen.