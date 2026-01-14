Detenidos tres vecinos de Villafranca por el robo de la Virgen del Buensuceso de Fuente del Maestre

La imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Buensuceso ha sido devuelta a su ermita en la localidad pacense de Fuente del Maestre, de donde fue robada el pasado mes de octubre, y posteriormente localizada y recuperada por la Guardia Civil en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Este es el resultado de la operación 'Virgo25' que la Guardia Civil puso en marcha tras el robo de la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Buensuceso, y en la que se ha detenido e investigado a tres vecinos del municipio pacense de Villafranca de los Barros, que son una pareja y su hijo, como presuntos responsables del robo.

Inicio de la investigación

Una vez conocido el hecho, la Guardia Civil inició la investigación de la desaparición de la escultura religiosa que se hallaba emplazada en la citada ermita actualmente declarada 'Bien de Interés Cultural', ya que era una imagen tallada en piedra de mármol de estilo barroco que data del siglo XVII, y desde entonces se hallaba en una hornacina sobre peana, presidiendo los exteriores de la entrada a la capilla, a unos seis metros de altura.

De la inspección ocular practicada en su lugar de enclave, los agentes pudieron comprobar que los autores de la acción delictiva, además de escaleras, habrían usado herramientas manuales tipo martillo y cincel para desprenderla del pedestal donde se hallaba sujeta, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

En San Lorenzo del Escorial

Las indagaciones practicadas por los agentes de la Compañía Territorial de Zafra para tratar de dar con su paradero, coincidieron con la investigación paralela llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial (Madrid).

Allí, un vecino de esta localidad madrileña denunció haber adquirido dos tallas en piedra de 'Vírgenes' a través de un contacto de wassap conocido por otras compras realizadas en páginas web de coleccionismo, de las que tan solo hasta el momento había recibido una de ellas.

Una vez coordinada la investigación por ambas unidades de la Guardia Civil y analizada la imagen que tenía en su poder el denunciante, se pudo determinar que se trataba de la sustraída en Fuente del Maestre, que fue reconocida sin ningún género de dudas por el párroco de la ermita.

De la misma familia

Con las pesquisas llevadas a cabo durante el transcurso de esta operación, los agentes consiguieron implicar en el robo a tres vecinos de Villafranca de los Barros, miembros de una misma familia a quienes se les ha podido localizar y detener desde primeros de este año en su localidad de residencia.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias por el robo de la imagen de la Virgen del Buensuceso, además de un delito de estafa, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia villafranqués.

Con el servicio realizado por la Guardia Civil velando por la conservación del Patrimonio Histórico, la imagen religiosa fue trasladada desde el municipio sanlorentino, para su entrega en depósito para su restitución al párroco titular de la Ermita de Nuestra Señora del Buensuceso.

La investigación sigue abierta

La Guardia Civil destaca que ahora continúa la investigación para tratar de averiguar si los presuntos autores de la acción delictiva pudieran estar implicados en otras sustracciones de efectos religiosos expuestos para la venta en plataformas online.