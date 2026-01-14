Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incidencia

Retrasos en los vuelos Madrid-Badajoz-Madrid por niebla

Su hora de salida prevista era las 9.35 horas, mientras que ahora aparece a las 12.27 horas

Aeropuerto de Badajoz.

Aeropuerto de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Nueva incidencia en los vuelos del aeropuerto de Badajoz, debido a la niebla, unas condiciones meteorológicas adversas que han afectado a la llegada y salida de vuelos programados.

Ha afectado a ambos

En concreto, el Air Nostrum, procedente de Madrid, ha sufrido un retraso, por lo que también ha afectado a su asociado, que esperaba para partir de Badajoz hasta la capital.

Este avión, que tenía prevista su salida a las 9.35 horas de esta mañana, se retrasa más de tres horas, según se puede consultar en la página web de Aena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Tres euros por plato para ayudar: las Migas Solidarias Extremeñas servirán 3.000 raciones este sábado

La acusada de apuñalar a su pareja en Zafra: "Lo pinché para que él no me pinchara a mí"

La acusada de apuñalar a su pareja en Zafra: "Lo pinché para que él no me pinchara a mí"

Crimen machista en Badajoz: La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la paliza que le dio su marido

Crimen machista en Badajoz: La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la paliza que le dio su marido

Retrasos en los vuelos Madrid-Badajoz-Madrid por niebla

Retrasos en los vuelos Madrid-Badajoz-Madrid por niebla

Monesterio consolida su recuperación laboral y cierra 2025 con 1.519 personas afiliadas a la Seguridad Social

Monesterio consolida su recuperación laboral y cierra 2025 con 1.519 personas afiliadas a la Seguridad Social

Detenidos tres vecinos de Villafranca por el robo de la Virgen del Buensuceso de Fuente del Maestre

Detenidos tres vecinos de Villafranca por el robo de la Virgen del Buensuceso de Fuente del Maestre

Cuidar la cantera para aumentar la participación en el Comba: el mensaje de Los Mini-Folk

Cuidar la cantera para aumentar la participación en el Comba: el mensaje de Los Mini-Folk

El auge del croché como otra forma de animar a la lectura en Monesterio

El auge del croché como otra forma de animar a la lectura en Monesterio
Tracking Pixel Contents