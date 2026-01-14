La tienda ALE-HOP llegará al centro comercial El Faro de Badajoz entre febrero y marzo

La famosa vaca que invita a entrar y curiosear está cada vez más cerca de Badajoz. ALE-HOP, una de las marcas de regalos y diseño más reconocibles del panorama comercial actual, abrirá una nueva tienda en el centro comercial El Faro, una noticia que apunta directamente al público joven y a quienes buscan detalles originales con un toque diferente.

Según confirman desde la gerencia de El Faro a este periódico, la nueva tienda de ALE-HOP abrirá sus puertas en el primer trimestre del año, previsiblemente en febrero o, como muy tarde, en marzo. La marca se instalará en el local que ocupaba anteriormente la tienda de deportes Oteros, en una superficie que superará los 150 metros cuadrados.

Un espacio amplio para dar cabida al universo creativo de ALE-HOP, conocido por sus productos de diseño propio, artículos de regalo, accesorios, papelería, decoración y pequeños caprichos pensados para sorprender.

Una marca que conecta con los jóvenes

Nacida en Gata de Gorgos (Alicante) de la mano de Vicente Grimalt, ALE-HOP se ha convertido en mucho más que una tienda de regalos. Es un concepto reconocible al instante, con una identidad visual muy marcada y una forma de entender el consumo ligada a la creatividad, el diseño y la experiencia de compra.

Actualmente cuenta con más de 340 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia, es una empresa de capital familiar, autofinanciada, y da empleo a más de 2.000 personas. Su símbolo, la icónica vaca situada a la entrada de cada tienda, se ha convertido en todo un reclamo intergeneracional.

Sin más aperturas a corto plazo

Desde la gerencia de El Faro señalan que, por el momento, no se prevén nuevas aperturas en el centro comercial durante este primer trimestre, aunque matizan que “las conversaciones comerciales siempre están abiertas”, dejando la puerta abierta a futuros anuncios.

Con la llegada de ALE-HOP, El Faro refuerza su oferta comercial con una marca especialmente atractiva para el público joven y para quienes buscan un plan diferente entre compras, ocio y paseo.