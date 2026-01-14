Oferta comercial de la ciudad
La tienda ALE-HOP llegará al centro comercial El Faro de Badajoz entre febrero y marzo
La marca de regalos y diseño ocupará un local de más de 150 metros cuadrados que antes pertenecía a Oteros
La famosa vaca que invita a entrar y curiosear está cada vez más cerca de Badajoz. ALE-HOP, una de las marcas de regalos y diseño más reconocibles del panorama comercial actual, abrirá una nueva tienda en el centro comercial El Faro, una noticia que apunta directamente al público joven y a quienes buscan detalles originales con un toque diferente.
Según confirman desde la gerencia de El Faro a este periódico, la nueva tienda de ALE-HOP abrirá sus puertas en el primer trimestre del año, previsiblemente en febrero o, como muy tarde, en marzo. La marca se instalará en el local que ocupaba anteriormente la tienda de deportes Oteros, en una superficie que superará los 150 metros cuadrados.
Un espacio amplio para dar cabida al universo creativo de ALE-HOP, conocido por sus productos de diseño propio, artículos de regalo, accesorios, papelería, decoración y pequeños caprichos pensados para sorprender.
Una marca que conecta con los jóvenes
Nacida en Gata de Gorgos (Alicante) de la mano de Vicente Grimalt, ALE-HOP se ha convertido en mucho más que una tienda de regalos. Es un concepto reconocible al instante, con una identidad visual muy marcada y una forma de entender el consumo ligada a la creatividad, el diseño y la experiencia de compra.
Actualmente cuenta con más de 340 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia, es una empresa de capital familiar, autofinanciada, y da empleo a más de 2.000 personas. Su símbolo, la icónica vaca situada a la entrada de cada tienda, se ha convertido en todo un reclamo intergeneracional.
Sin más aperturas a corto plazo
Desde la gerencia de El Faro señalan que, por el momento, no se prevén nuevas aperturas en el centro comercial durante este primer trimestre, aunque matizan que “las conversaciones comerciales siempre están abiertas”, dejando la puerta abierta a futuros anuncios.
Con la llegada de ALE-HOP, El Faro refuerza su oferta comercial con una marca especialmente atractiva para el público joven y para quienes buscan un plan diferente entre compras, ocio y paseo.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús