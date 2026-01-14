Tres euros por plato para ayudar: las Migas Solidarias Extremeñas servirán 3.000 raciones este sábado en Badajoz

Un plato tan modesto como las migas puede convertirse en un potente motor de solidaridad. Este sábado, de 9.00 a 14.00 horas, el paseo de San Francisco de Badajoz volverá a ser el escenario de una de las citas solidarias más consolidadas del calendario local: la 13ª edición de las Migas Solidarias Extremeñas, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Badajoz.

Por solo tres euros, cualquier persona podrá disfrutar de una ración de migas, acompañada de loncha de jamón y bebida y contribuir directamente a una causa social que el año pasado permitió recaudar 8.700 euros y que este año aspira a superar esa cifra.

Evento gastronómico con fin social

Organizada por la Asociación Cultural Migas Solidarias Extremeñas, la iniciativa se ha convertido en una auténtica fiesta gastronómica y solidaria en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina regional. Su presidente, Javier García, jefe de cocina del restaurante Lugaris, ha sido el encargado de presentar esta edición, destacando el carácter popular y el objetivo del evento: "recaudar todo lo posible" para apoyar la labor diaria del Banco de Alimentos, que atiende a miles de personas en situación de vulnerabilidad en la provincia. "Lo que hoy pedimos para alguien, igual mañana lo pedimos para nostros. La vida da muchas vueltas", ha recordado.

Una elaboracón a gran escala

Para esta edición se elaborarán las conocidas 'migas del pastor', en una producción a gran escala que da idea de la dimensión del evento. En total se utilizarán:

120 kilos de pan

18 kilos de ajo

20 kilos de pimiento rojo

60 litros de aceite de oliva

5 kilos de pimentón de la Vera

8 kilos de salchichón y chorizo

Lonchas de jamón cortadas in situ por el profesional Pepe Alba

La previsión es poner a la venta 3.000 raciones, que podrán consumirse en el propio paseo o llevarse a casa.

Migas sin gluten y raciones para llevar

Este año volverá a haber migas sin gluten, elaboradas y servidas siguiendo un protocolo específico para evitar la contaminación cruzada, una medida muy valorada por los asistentes con intolerancias alimentarias. Además, se mantendrá una de las opciones más demandadas: las migas para llevar. La organización pondrá a disposición de los participantes tuppers, lo que permite a muchas personas desayunar en el paseo de San Francisco y llevarse varias raciones para otro día o para familiares mayores que no pueden desplazarse.

Sorteo de regalos y Fila 0

La dimensión solidaria del evento se refuerza este año con la participación de 60 empresas colaboradoras, las cuales han donado todos los productos para la elaboración de las migas y los distintos regalos que se sortearán entre los asistentes. Cada persona recibirá un ticket de participación al comprar su plato de migas.

Asimismo, se ha habilitado una fila cero para aquellas personas que no puedan acudir el sábado pero deseen colaborar con la causa y apoyar la recaudación. Las aportaciones pueden realizarse a través de la cuenta de la Asociación Migas Extremeñas Solidarias (IBAN: ES83 3001 0080 9880 2000 0731), indicando como concepto recomendado 'Fila 0 Migas 2026'.

Música y ambiente durante toda la mañana

La jornada estará amenizada con distintas actuaciones musicales y de baile, que convertirán el paseo de San Francisco en un espacio festivo durante toda la mañana. En esta edición participarán: Naiara Narciso, Batala Badajoz, Escuela de baile Rocío Guisado y Escuela de baile Olivenza es Flamenca.

Tres euros para llevar

Desde la organización recuerdan que por solo tres euros cualquiera puede formar parte de una iniciativa que combina tradición y solidaridad. Un pequeño gesto que ayuda a sostener la labor del Banco de Alimentos de Badajoz y que convierte un plato tan sencillo como las migas en una herramienta fundamental de apoyo social.

(Habrá ampliación)