La UCO da un paso más en la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz)

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, da un paso más en la investigación para tratar de esclarecer la desaparición de Francisca Cadenas que fue vista por última vez en la noche del 9 de mayo de 2017 a escasos metros de su vivienda en Hornachos (Badajoz). Desde primera hora de la tarde, los agentes de esta unidad de la benemérita se han desplegado en la calle en la que vivía la mujer (calle Nueva) y en la que fue vista por última vez (calle Hernán Cortés), vía paralela a la primera. Del mismo modo, han hecho en el callejón que une ambas vías y que desde hace unos meses lleva el nombre de la desaparecida: travesía Francisca Cadenas.

Los efectivos de este reconocido grupo han cortado el tráfico de ambos tramos de calle y durante un tiempo prolongado han desplegado distintos elementos técnicos para hacer mediciones.

Medición y escaneo

Según ha podido conocer este diario, las labores que se están desarrollando en la tarde de este miércoles se basan en la medición y escaneo de las tres calles señaladas. Para lograr hacerlo, necesitaban que las dos vías principales estuvieran vacías en los tramos que la Guardia Civil estima que la desaparecida se movió aquel 9 de mayo.

Para ello, en la noche del martes anunciaron a los vecinos de Hornachos que estaba prohibido estacionar vehículos en ambas vías desde las 14.00 a las 20.00 horas. Lo hicieron saber mediante papeles informativos en los coches así como en las vallas que se han localizado en los tramos afectados.

Por el momento, se desconoce qué alcance puede tener estas pesquisas para la investigación por la desaparición de Cadenas, pero se da un paso más para intentar esclarecer lo que ocurrió hace casi nueve años y que está sin resolver.

La familia de Francisca Cadenas ha estado muy presente en la tarde de este miércoles en la zona. Según ha podido saber este diario, dos de los hijos de la desaparecida han estado en las inmediaciones para poder seguir los avances de la UCO. Se han mostrado tranquilos y han estado acompañados por otros familiares.

Dos agentes de la Guardia Civil ultiman los preparativos para medir y escanear la calle Hernán Cortés donde fue vista por última vez Francisca Cadenas. / Antonio Castaño

Nueve años sin noticias de 'Francis'

Casi nueve años después de la desaparición, familia y vecinos continúan sin noticias. Aquella noche en 2017, cuando ‘Francis’, como se le conocía, salió a acompañar a la niña que cuidaba al coche de sus padres, fue vista por última vez. En un trayecto de 50 metros y en un intervalo de 15 minutos, tiempo que transcurrió hasta que su hijo menor salió a buscarla, desapareció. Desde ese entonces, su paradero es desconocido.

La Guardia Civil y Policía Judicial se hicieron cargo del caso, hasta que en el año 2019 se archivó judicialmente. En noviembre de 2024, tras siete años pidiendo e implorando su intervención por parte de familiares y conocidos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tomó las riendas de la investigación.

Las últimas veces que estuvieron estos agentes datan del mes de febrero y de mayo de 2025. Entonces, decenas de agentes de la UCO acompañados por miembros de la Guardia Civil de la zona, pusieron en marcha un operativo para reconstruir los últimos pasos dados por la vecina hornachega en aquella noche del 9 de mayo de 2017. Con miras a esclarecer la investigación y encontrar nuevas vías e hipótesis, cerraron la zona en la que pudo ocurrir la desaparición de Francisca, donde realizaron varias mediciones en el callejón y el tramo superior de la calle donde vivía ‘Francis’, además de tomar declaración a varios vecinos.