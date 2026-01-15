El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra
Tras 9 horas de deliberación, acaba de emitir su veredicto en la Audiencia de Badajoz
No actuó en legítima defensa y apuñaló a su pareja con la intención de acabar con su vida, aprovechando que estaba tumbado en la cama, con sus capacidades inhabilitadas por el consumo de estupefacientes y sin posibilidad de defenderse.
El jurado popular, por unanimidad, ha declarado culpable de asesinato a la mujer acusada de apuñalar y matar a su pareja en Zafra la madrugada del 9 de julio de 2024.
Tras 9 horas de deliberación, los nueve miembros del tribunal popular acaban de emitir su veredicto en la Audiencia Provincial de Badajoz.
