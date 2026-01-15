Veinte años y un nuevo fichaje: Yo no salgo incorpora a un componente de Marwan

La murga Yo No Salgo vuelve a subirse a las tablas del Teatro López de Ayala con la misma filosofía de siempre: disfrutar, hacer reír y pasarlo bien con el público que se acerque al Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba), cuya fase preliminar se celebrará del 3 al 6 de febrero.

En su vigésimo aniversario sobre las tablas del concurso, Yo No Salgo demuestra que el paso del tiempo no ha limado su esencia. Cumplen 20 años con un repertorio que mantiene intacta su personalidad, esa tan marcada que les acompaña desde hace dos décadas. En todo este tiempo, su manera de contar las cosas no ha cambiado: sus letras recorren la realidad más cercana y no dudan en mirarse a sí mismos y ofrecer un humor reconocible, directo y sin disfraces, que conecta desde el primer minuto.

Esta veterana agrupación de Badajoz, que debutó en 2007 como limpiadoras, llegan este años sin grandes cambios en su propuesta. “Estamos más viejos que nunca, pero las ganas son las de siempre”, explican los componentes y añaden que “solo hay una incorporación, los demás no hemos cambiado. Queremos que salga bien, que pasemos un buen rato con el público que se acerque al teatro”.

Para ellos, actuar en el teatro López de Ayala, supone “una exigencia extra”, según destacan, “por no defraudar a los pocos o muchos que nos esperan”. Sin embargo, el grupo reafirma que no pedirán cambios drásticos en el certamen: “No, ya somos muy mayores en esto para ir de revolucionarios. Nos adaptamos como un Navy SEAL en Venezuela”, bromean en referencia a su veteranía y capacidad de adaptación.

Sus mayores hitos en el concurso llegaron cuando alcanzaron la final caracterizados como mamarrachos y, en la edición anterior, la de 2024, que se quedron a las puertas, metidos en la piel de "cuñaos", actuaciones que quedaron grabadas en la memoria del concurso. En la etapa más reciente, el pasado año lograron cantar en semifinales, aunque su camino se detuvo ahí.

Nuevo fichaje

El nuevo integrante de Yo no salgo es Carlos Álvarez, una incorporación que refuerza el apartado vocal de la murga con una voz experimentada en el Carnaval de Badajoz. Procede de Marwan, la agrupación que se alzó con la victoria en el concurso del pasado año, y cuenta además con una trayectoria consolidada, que se remonta al año 2012 cuando participó por primera vez en el teatro con la murga de Los Espantaperros.

¿Cuándo actúan?

Tras la celebración este pasado sábado del sorteo oficial del certamen, está programado que la murga Yo No Salgo actúe el jueves 5 de febrero en la tercera jornada de preliminares, saliendo a escena en segundo lugar, justo después de Murguer Queen y antes de Water Closet, Los Minifolk y Marwan (vigentes ganadores).

David Rodríguez reconoce que la posición “les da un poco igual”, aunque se muestra satisfecho por actuar antes del descanso, ya que “todo lo que sea salir antes viene bien para acabar más temprano”. En esta línea, valora de forma positiva que el concurso comience este año media hora antes de lo habitual, una medida que considera beneficiosa para las murgas, aunque pueda resultar algo más ajustada para el público por motivos laborales. “Para nosotros es lo mejor, porque así no acabamos de recoger trastos pasadas las dos de la mañana”, explica. Por otro lado, la agrupación ya empieza a pensar en cómo celebrar su vigésimo aniversario, una efeméride para la que, adelanta, “habrá que hacer algo especial”.

En esta edición, su intención es la de siempre. Hacer lo que quieren, al margen de modas y del propio concurso. Esa actitud ha definido su trayectoria en el Comba y les ha permitido sumar seguidores fieles con los años. Desde hace una década, además, participan con su propio artefacto carnavalero 'Mamarrachos 2.0', habitual de la celebración pacense.

Las fechas del Concurso de Murgas 2026 Preliminares: 3 al 6 de febrero (Yo No Salgo actuará el 5 de febrero)

Semifinales: 9 y 10 de febrero

Gran Final: 13 de febrero

Tras veinte años sobre los escenarios, Yo no Salgo demuestra que la experiencia no resta frescura ni pasión: con cada verso y cada acorde, siguen recordándo que el carnaval se vive con humor, crítica y, sobre todo, mucha fiesta.