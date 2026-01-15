"Viviendas sin bajar, tarifazo sin pagar" es el lema de Las Candelas de la Margen Derecha de Badajoz

La Margen Derecha de Badajoz se prepara para vivir, un año más, una de sus citas más arraigadas y populares de esta zona de la ciudad, Las Candelas. Será el sábado 24 de enero cuando en la hoguera vuelvan a prender los problemas que preocupan a los barrios. Esta es una celebración que mezcla reivindicación, tradición y convivencia. Así lo explica Ricardo Cabezas Carrasco, presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú y uno de los principales impulsores de esta fiesta popular.

La edición de este año llega con un lema claro y directo: "Vivienda sin bajar, tarifazo sin pagar", una consigna que resume buena parte del malestar social que se quiere expresar a través del fuego purificador de las hogueras.

Programación oficial

La programación arrancará a las 19:30 horas, con la concentración de colectivos vecinales y sociales "con sus reivindicaciones" en el solar situado junto a la iglesia de Santa Teresa. Allí tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la quema simbólica de todos lo que los ciudadanos quieren quemar y la posterior degustación de hornazos, una tradición que sigue creciendo año tras año y que este año alcanzará las 2.000 unidades de este producto típico.

A las 20:00 horas, la actividad se trasladará al escenario del parque de San Fernando, donde se leerá la proclama oficial de Las Candelas, a cargo de los periodistas Nieves Roque y José Luis Lorido. Durante el acto se realizará una mención de honor a Carlos Tejero Ramos, ex director del Colegio Santo Tomás de Aquino. También se recordará la figura de Paqui Yáñez, quien fuera durante varias décadas presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Engracia, recientemente fallecida.

A continuación, cuatro murgas ofrecerán un recital en el mismo escenario. En esta ocasión, serán Yo no salgo, Los Lingartos, Los Mini-folks y La Galera.

Participación vecinal

Aunque no habrá grandes cambios respecto a otros años, Cabezas subraya que la esencia sigue intacta: "Seguimos siendo los pioneros, después de tantísimos años, y eso ya es un triunfo", afirma. No en vano, Las Candelas de la Margen Derecha acumulan más de medio siglo de historia.

La quema de este año volverá a ser colectiva y cargada de significado. Se quemarán símbolos que representan problemas actuales como "el bullying en los colegios, el basurazo, la subida de los alquileres o el encarecimiento de la vivienda", una cuestión especialmente sensible.

La implicación vecinal es, una vez más, la clave del éxito. Participan asociaciones de Santa Isabel, Las Moreras, El Progreso y El Gurugú, además de centros de promoción de la mujer, grupos juveniles, scouts y colectivos deportivos, entre otros, que han elaborado muñecos y pancartas durante semanas.

"Cada colectivo está haciendo sus cosas, con mucha ilusión", resume Cabezas. Y ese espíritu comunitario volverá a notarse en una noche en la que, como cada enero, el fuego no solo calentará el ambiente, sino también la conciencia colectiva de la Margen Derecha.