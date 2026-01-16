La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos

La Cofradía del Cristo de la Espina y la Virgen de la Amargura ha decidido que, a partir de la próxima Semana Santa de Badajoz, los pasos de Las Descalzas sean portados por cuadrillas formadas por hermanos de la propia hermandad, prescindiendo así de la Asociación de Costaleros y Capataces San José, que durante los últimos 36 años se había encargado de esta labor en la estación de penitencia del Martes Santo.

La decisión, adoptada por la nueva junta de gobierno que encabeza Cayetano Barriga, ha generado sorpresa y malestar en el seno de la asociación y abre un nuevo escenario en una hermandad que en los últimos años ha protagonizado importantes cambios internos.

Nuevas cuadrillas propias

El presidente de la cofradía de Las Descalzas rechaza que se trate de una ruptura. "Nosotros no tenemos ni mala relación ni absolutamente nada en contra de una asociación que es partícipe importantísima del resurgir de la Semana Santa en Badajoz”. Según explica, la decisión responde a una demanda interna: "Hemos tenido bastantes hermanos que nos han demandado la posibilidad de ser ellos los costaleros de nuestros pasos y eso es lo que nos ha incitado a tomar esta decisión".

Barriga insiste en que la intención que tienen es mantener algún tipo de vínculo con la asociación: "Siempre se lo hemos hecho saber que queremos contar con su colaboración, aportándonos su experiencia y su saber en este tipo de cosas", afirma, al tiempo que recalca que la hermandad cuenta ya con un número suficiente de voluntarios. "No paran de apuntarse. No te puedo dar el dato exacto, pero lo suficiente como para sacar los pasos sobra", señala. De este modo, contarían con los costaleros precisos para cubrir los 30 puestos en el paso del Cristo y los 35 del de la Virgen, además de las correspondientes cuadrillas de relevo.

"Hemos tenido bastantes hermanos que nos han demandado la posibilidad de ser ellos los costaleros de nuestros pasos y eso es lo que nos ha incitado a tomar esta decisión" Cayetano Barriga — Presidente de la cofradía de Las Descalzas

Una sorpresa para la asociación

Desde la Asociación de Costaleros y Capataces San José, su presidente, Raúl Tinoco, cuenta que esta decisión les llegó por sorpresa: "Hemos intentado reunirnos con la hermandad y cuando encontramos la fecha, en la misma reunión no lo comunicaron", explica. La noticia, añade, llegó de forma directa: "Nos dijeron que iban a intentar formar sus cuadrillas propias".

Para Tinoco, el impacto ha sido considerable. "Supone un gran cambio. Llevamos 36 años sacando los pasos de la hermandad, toda la vida procesionando con ellos", afirma. "Fue un palo porque no nos lo esperábamos y nos quedamos un poco en shock".

Tinoco apunta a una posible causa: "Creo que alguien ha ofrecido su disposición para formar esas cuadrillas y ellos han aceptado", señala y lamenta que no se les consultara previamente. "No nos han preguntado ni cómo vamos ni si tenemos costaleros; directamente nos lo han comunicado". El presidente de la asociación afirma que lo más adecuado hubiera sido que en la reunión de preparación para la próxima Semana Santa les hubieran dicho que estaban pensando en la idea y que se tomara la decisión para el año que viene.

Dudas sobre la viabilidad

Tinoco también expresa dudas sobre la viabilidad del nuevo planteamiento: "Hace años había costaleros suficientes, pero en estos últimos años la crisis de costaleros ha sido grande", explica. "Conseguir 120 costaleros para dos pasos de penitencia no es sencillo". A su juicio, "que te digan que hay diez o doce personas dispuestas no te garantiza que vayas a tener todas las cuadrillas completas".

Desde la asociación se insiste en que el trabajo realizado hasta ahora estaba dando frutos. "En los últimos años, se había hecho un gran trabajo, sobre todo en la Virgen, llegando casi a duplicar la cuadrilla", afirma Tinoco, quien recuerda que "no ha sido porque no hubiera costaleros; al contrario, el trabajo se estaba haciendo muy bien".

"Han roto relaciones"

Aunque desde la hermandad se ha trasladado que "no se rompen relaciones" y que se seguirá contando con la asociación para asesoramiento, Tinoco matiza: "No han roto relaciones, pero en realidad sí, porque nosotros colaborábamos haciendo el trabajo que ahora ya no hacemos". Aun así, tiende la mano: "Les deseamos toda la suerte del mundo. Es un camino que ahora se les presenta a ellos y ojalá les vaya bien".

Esta medida tomada por el nuevo presidente de la cofradía y su equipo ha dolido en especial a Raúl Tinoco que recuerda que fue en la primera procesión que salió: "Con tres años y medio y de aguador". Después se convirtió en costalero y hace un par de años pasó a formar parte del equipo de capataces de la Amargura.

La decisión supone un cambio profundo en una cofradía históricamente ligada a la Asociación de Costaleros y Capataces San José y añade un nuevo capítulo a la etapa de transformaciones que vive Las Descalzas, ahora con el reto de sostener en el tiempo un modelo propio de hermanos costaleros en uno de los desfiles penitenciales más singulares de la Semana Santa de Badajoz.