Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En la barriada de San Fernando

Tres detenidos cuando intentaban robar en un bar de Badajoz: llevaban un inhibidor de frecuencias y desconectaron la alarma

Son vecinos de la ciudad, con antecedentes y la Policía Nacional cree que formaban un grupo organizado

Material intervenido a los tres detenidos por el intento de robo en un bar de San Fernando.

Material intervenido a los tres detenidos por el intento de robo en un bar de San Fernando. / POLICÍA NACIONAL

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han detenido esta madrugada a tres hombres cuando intentaban robar en un bar de la barriada de San Fernando, en Badajoz.

Se trata de tres vecinos de la ciudad, de entre 26 y 44 años, con antecedentes por hechos similares, a los que no solo se considera los presuntos autores de un robo con fuerza en este establecimiento, sino miembros de un grupo organizado.

Según han informado este viernes fuentes de la Policía Nacional, los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada, cuando en la Sala 091 se recibió una alerta por la desconexión de una alarma en un establecimiento de hostelería de La Estación.

Escondidos

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y sorprendieron 'in situ' a un varón que trataba de huir, aunque fue localizado enseguida escondido bajo un vehículo.

Los policías continuaron buscando por las inmediaciones a posibles cómplices e interceptaron a otros dos hombres, presuntamente vinculados con los mismos hechos, que se habían ocultado en una zona con vegetación.

Cuando los agentes procedieron a inspeccionar el bar, comprobaron que la puerta de acceso se había forzado. En el interior del local, hallaron un inhibidor de frecuencias junto a una batería, útiles supuestamente utilizados para desconectar la alarma, así como herramientas que se usan para forzar cerraduras, que se habían repartido entre los tres detenidos, que funcionaban como "un grupo especializado y perfectamente organizado" para cometer este tipo de delitos.

Los tres hombres, tras instruir el atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha destacado el resultado exitoso de la colaboración y coordinación con la Policía Local, que ha dado como resultado la desarticulación de este grupo organizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Veinte años y un nuevo fichaje: Yo no salgo incorpora a un componente de Marwan

Veinte años y un nuevo fichaje: Yo no salgo incorpora a un componente de Marwan

La primera universidad privada de Extremadura cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso

La primera universidad privada de Extremadura cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso

Tres detenidos cuando intentaban robar en un bar de Badajoz: llevaban un inhibidor de frecuencias y desconectaron la alarma

Tres detenidos cuando intentaban robar en un bar de Badajoz: llevaban un inhibidor de frecuencias y desconectaron la alarma

El Aula de Adultos de Monesterio ofrece un programa de lengua y cultura española para extranjeros

El Aula de Adultos de Monesterio ofrece un programa de lengua y cultura española para extranjeros

Batala Badajoz será la encargada de prender el Carnaval de Badajoz 2026 y de quemar el Marimanta de Santa Marina

Batala Badajoz será la encargada de prender el Carnaval de Badajoz 2026 y de quemar el Marimanta de Santa Marina

El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

"Un limbo emocional": así vive la familia de Francisca Cadenas la investigación de la UCO 8 años después de desaparecer en Hornachos (Badajoz)

"Un limbo emocional": así vive la familia de Francisca Cadenas la investigación de la UCO 8 años después de desaparecer en Hornachos (Badajoz)

Casat, Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña ganan la Cata-concurso de aceite de la Diputación de Badajoz

Casat, Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña ganan la Cata-concurso de aceite de la Diputación de Badajoz
Tracking Pixel Contents