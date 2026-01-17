Un documental contará los 45 años de la asociación de amas de casa de Almendralejo

Hablar de la Asociación de Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad es hablar de una parte esencial de la historia social reciente de Almendralejo. Con 45 años de trayectoria, esta entidad, conocida durante décadas como la asociación de amas de casa, ha sido testigo de los profundos cambios vividos en la ciudad desde los años ochenta hasta la actualidad. Una historia que ahora quedará plasmada en un documental que verá la luz en breve.

Lejos de anclarse en el pasado, la asociación continúa hoy trabajando para mantenerse activa, visible y útil en una sociedad que avanza a otro ritmo. Dos días a la semana, sus integrantes se reúnen para compartir tiempo, ideas y proyectos. «Para nosotras es muy importante seguir estando. Tener la mente ocupada, sentirnos visibles y activas», señala su presidenta, Tony Calvo, quien subraya el valor social y emocional que siguen teniendo estos encuentros.

El proyecto más destacado en este momento es la realización de un documental que recoge la historia y el trabajo desarrollado por la asociación a lo largo de estos 45 años. Se trata, sobre todo, de un homenaje. «Sabíamos que teníamos una deuda con muchas de nuestras amigas y socias que ya no están con nosotras», explica Calvo. El audiovisual, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz, se encuentra en su fase final y está previsto que se estrene a mediados de febrero en una presentación pública.

De forma paralela, la asociación trabaja en una recopilación fotográfica que narrará su historia a través de imágenes. «La fotografía dice más de mil palabras», resume su presidenta. Será un recorrido visual por décadas de encuentros, luchas, celebraciones y momentos compartidos que permitirá poner rostro a un trabajo constante y, muchas veces, silencioso.

La entidad desempeña además un papel fundamental en la conservación de tradiciones locales, desde la elaboración de migas en Nochebuena (una actividad abierta a todo el pueblo) hasta la recuperación de recetas populares como las papas de harina en mayo o el rezo del rosario. A ello se suma su implicación histórica en iniciativas de mayor calado social, como la consolidación de la romería de San Marcos o las acciones vinculadas a la igualdad.

El principal reto sigue siendo el relevo generacional. «Está siendo muy complicado», reconoce Calvo, aunque mantiene la esperanza. «Nosotras también lo hicimos en su día. Todo llegará». Una asociación que ha sabido adaptarse, preservar la memoria y seguir trabajando para continuar siendo necesaria en la vida de la ciudad.