¿Por qué están pasando "desapercibidas" las elecciones presidenciales de Portugal en Olivenza?

Las elecciones presidenciales de Portugal se están viviendo con mucha menos intensidad en Olivenza que otros procesos electorales portugueses recientes. Así lo reconoce el propio alcalde de la localidad, quien asegura que "no hay sensación por aquí de que hoy haya elecciones en Portugal, como en otras ocasiones sí la ha habido".

El alcalde explica que, aunque en Olivenza hay "en torno a mil personas aproximadamente que pueden votar", en esta ocasión el proceso "ha tenido menos impacto que las elecciones legislativas". En su opinión, el carácter presidencial de la cita electoral puede influir en ese menor interés. "Quizás porque son las presidenciales, no atraen tanto y no se sabe muy bien cuál va a ser la intención de voto".

Además, subraya que el voto de los ciudadanos portugueses residentes en Olivenza llega "como un voto extranjero", directamente a los domicilios solo en determinados procesos, algo que en esta convocatoria no ha ocurrido. "Eso hace que no sea un tema muy comentado y que no resulte noticiable en el día a día del municipio", añade.

No permiten el voto por correo

Una explicación más técnica la aporta Eduardo, profesor de Lengua Portuguesa y uno de los impulsores de la doble nacionalidad en Olivenza, quien aclara que "las elecciones presidenciales en Portugal no permiten el voto por correspondencia, a diferencia de las legislativas". Esto implica que "la persona que quiera votar tiene que hacerlo en una dependencia diplomática portuguesa", siendo el consulado de Sevilla el más cercano.

"El propio miércoles pasado la Comisión Electoral portuguesa tuvo que hacer un comunicado para informar a los ciudadanos que viven fuera del territorio portugués de esta situación", señala el profesor. A su juicio, este sistema "obliga a la gente a desplazarse, a asumir gastos y a recorrer muchos kilómetros", lo que termina desincentivando la participación. "El consulado de Badajoz hace años que se cerró y eso también influye mucho en que no haya seguimiento".

Tampoco ha habido campaña electoral en la localidad. "En Olivenza no se ha hecho jamás campaña, ni siquiera para las elecciones generales portuguesas", afirma Eduardo, quien añade que el seguimiento se limita “a las personas que lo siguen por los medios de comunicación o la prensa escrita".

Una forma de implicarse

Manuel Vidigal Rodríguez, vecino de Olivenza con doble nacionalidad portuguesa, "siempre" ha votado. "En las dos últimas elecciones lo he hecho por correo y nunca he tenido ningún problema", destaca.

Vidigal cuenta que tiene la doble nacionalidad "porque soy oliventino" y que para él votar es una forma de implicarse. "Me gusta colaborar, porque ya que tienes la doble nacionalidad y puedes ayudar un poco al país portugués, pues también es bueno". Sin embargo, en estas elecciones presidenciales no ha podido hacerlo. "Esta vez no me ha llegado la carta para poder votar, nunca me había pasado", lamenta.

En su entorno, remarca, la situación se ha repetido. "Cuando hay elecciones se nota en el pueblo. La gente que tenemos la doble nacionalidad hablamos: ‘¿te ha llegado la carta?’. Y en este caso no", explica. “Claro que me hubiera gustado votar; quizás que se ponga el voto electrónico en todos los casos y en todas las vueltas, para que tengamos más facilidades", concluye.