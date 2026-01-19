Incendio
Arde de manera fortuita un vehículo en el polígono industrial El Nevero en Badajoz
Trabajadores de naves cercanas intentaron sofocar el fuego en el vehículo, pero la rápida propagación impidió la extinción hasta la llegada de los bomberos
Arde de manera fortuita un vehículo en el polígono industrial El Nevero de Badajoz. Según las primeras informaciones, el turismo se encontraba aparcado y sin nadie en su interior cuando ha comenzado a incendiarse.
El suceso ha ocurrido a las 17.25 horas en la calle Nevero nueve y ha generado una importante acumulación de humo. El olor a plástico quemado ha alertado a los pacenses que se encontraban en las inmediaciones trabajando o caminando.
Intentos de sofocarlo sin éxito
Según testigos de lo ocurrido, trabajadores de las naves aledañas han salido para intentar sofocar las llamas. "Algunos han salido con extintores, pero no han podido apagarlo", decía uno de los pacenses que estaban presentes. La extinción ha sido imposible, ya que el fuego, al parecer, se ha originado en la parte del motor del vehículo por lo que la espuma de los extintores no llegaba al foco.
El vehículo accidentado es un utilitario de pequeño tamaño de la marca Hyundai que se encontraba estacionado a las puertas de Pitbike Corse, una empresa que vende bicicletas, motos y quads y buggies. Según ha podido saber La Crónica de Badajoz, el dueño no se encontraba en el lugar de los hechos y otras personas han acudido para retirar sus coches que estaban estacionados a muy pocos metros de distancia.
Actuación de pocos minutos
Para intentar poner fin al siniestro ha acudido un vehículo de mando del Parque de Bomberos de Badajoz y una autobomba. "En muy pocos minutos lo han resuelto", dice un testigo que pasaba por la zona en el momento de los hechos. Así, informa que "han abierto el capó y el habitáculo para extinguir las llamas por completo".
Al igual que han acudido los bomberos, también lo han hecho "un furgón de la Policía Nacional para asegurar la calle y regular el tráfico", dicen los testigos. El incidente no ha afectado a ninguna persona, tan solo al vehículo incendiado y se desconoce si el calor ha podido dañar algunos de los otros vehículos estacionados junto a él.
