Badajoz se une al pesar por los fallecidos en el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Badajoz se une a las muestras de dolor por el fallecimiento de las 39 personas en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Lo han hecho con la celebración de un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura y en las del Ayuntamiento de Badajoz.

La ciudad recuerda a las víctimas de este trágico suceso y se une a las muestras de condolencias que están dando la vuelta a España.

Tres días de luto oficial

"El Gobierno de España ha decretado el luto oficial en nuestro país desde las 00.00 horas del día 20 hasta las 24 horas del día 22", comenzaba relatando José Luis Quintana, delegado del Gobierno en la región. Es por ello que han querido "mantener un minuto de silencio en todas las delegaciones del Gobierno en España y subdelegaciones".

El delegado ha reconocido que es "muy triste por la noticia del fallecimiento hasta ahora de 39 personas". Así, ha asegurado que "no se descarta algún que otro fallecimiento" porque hay cuatro personas que aún no han sido localizadas.

Para recordar a las víctimas mortales y a los heridos, en torno a medio centenar de personas se ha dado cita a las puertas de la Delegación del Gobierno y en riguroso silencio han guardado ese minuto de silencio para honrarlos.

Ningún extremeño afectado

Quintana ha reconocido que, por ahora, "no ha sido necesario aportar ninguna persona ni material de emergencia desde Extremadura", aunque según ha podido conocer este diario son varios equipos los que estaban en preaviso desde la noche del domingo por si fueran preciso. Este es el caso de los equipos del área psicosocial de Cruz Roja Extremadura, disponibles para acudir en caso de ser necesario.

El delegado también ha tranquilizado reiterando que no tienen "conocimiento de que alguno de los fallecidos tuviera relación con Extremadura". Pese a esta información inicial ha señalado que se tiene que ser "muy cautos porque todavía hay un número de personas desaparecidas" y, por tanto, no se puede "determinar la identidad de todos ellos".

Quintana ha definido este siniestro ferroviario como "un accidente muy grave, muy duro y que se lleva a muchas víctimas". Por ahora, ha recordado que se desconocen las causas y que serán "los técnicos quienes la determinen". Unos profesionales que ya están trabajando para esclarecer todo lo ocurrido junto a la población cordobesa de Adamuz.