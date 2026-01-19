Cinco personas heridas y evacuaciones preventivas tras el incendio en un bloque de pisos de Badajoz

En torno a las 14.35 horas de este lunes los efectivos del Parque de Bomberos de Badajoz han recibido la alerta por el incendio en una vivienda en un bloque de pisos en la avenida Augusto Vázquez en la barriada pacense de San Fernando.

En concreto, se ha declarado un fuego en un primer piso con el riesgo que esto podría suponer para el resto de viviendas. El bloque afectado es el número 3 de la mencionada avenida que está compuesto por siete plantas.

8 personas en el inmueble

Para asegurar la zona y proteger la integridad de los moradores de este edificio se ha desplazado un gran número de efectivos. Además de los agentes de bomberos, que han acudido con un vehículo de mando y una autobomba, se han personado varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. Concretamente, se han desplazado medios del Servicio Extremeño de Salud (SES) y de Cruz Roja Extremadura.

Según el responsable de Emergencias de Cruz Roja, Víctor Domínguez, "en el interior de la vivienda incendiada había unas 8 o 9 personas". El fuego, al parecer, había podido originarse en una de las habitaciones del inmueble. En concreto, algunas personas señalaban la posibilidad de que hubiera sido en un radiador.

Imagen del despliegue que se ha dispuesto para atender a los afectados por el incendio en el número 3 de la avenida Augusto Vázquez de Badajoz. / Cruz Roja

Cinco heridos

Las cinco personas que, según Domínguez, han sido atendidas en el lugar de los hechos se encontraban en el domicilio afectado. Tres de ellos, de 9, 34 y 42 años de edad, han recibido el alta insitu. Sin embargo, otra más de 49 años ha sido derivada al Hospital Universitario de Badajoz por la Unidad Medicalizada (UME) del SES. La misma suerte ha corrido otra persona de 52 años que también ha sido desplazada para realizar pruebas complementarias.

Los cinco afectados han sufrido daños por la afectación del humo. Algunos de ellos por la inhalación y otros por daños en los ojos.

Aledaños del edificio afectado, junto a la avenida Augusto Vázquez de Badajoz. / Cruz Roja

Gran revuelo en la zona

Este suceso ha provocado gran revuelo en la zona. Según ha informado el responsable de Emergencias de Cruz Roja Extremadura, había más de 50 personas en la explanada anexa al edificio afectado, de los cuales muchos eran residentes. Esto es porque los bomberos y la policía han optado por la evacuación del inmueble de manera preventiva.

Domínguez asevera que "los primeros minutos han sido los que más tensión se ha vivido por lo aparatoso del humo que salía por las ventanas". Esta tensión se ha ido diluyendo conforme los agentes de los Bomberos han actuado. A los pocos minutos de llegar la densidad del humo ha ido remitiendo, aunque se han mantenido en la zona hasta una hora después para ventilar la vivienda afectada y el resto de zonas comunes.

No solo los efectivos sanitarios y de extinción de incendios se han afanado en el mediodía de este lunes, también Policía Nacional y Local han redoblado esfuerzos para asegurar la zona y, los segundos, para regular el tráfico de las calles adyacentes. Se da la particularidad que en esa zona hay tres centros educativos lo que provoca una mayor afluencia de coches a esa hora. Los trabajos en la zona se han extendido hasta pasadas las 15.40 horas.