Cita para las mascotas de Badajoz: Cerro Gordo acoge la primera bendición de animales

Este domingo, quien se acerque a Cerro Gordo se encontrará con una escena poco habitual en Badajoz: cientos de animales reunidos en un mismo espacio, acompañados por sus dueños, para participar en una bendición colectiva con motivo de San Antón, patrón de los animales. La Parroquia de San Juan Pablo II ha organizado esta actividad novedosa y abierta a toda la ciudad, que se celebraría por primera vez en la capital pacense y que prevé congregar a más de 300 mascotas de todo tipo, desde perros y gatos hasta aves, conejos u otros animales de compañía.

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas, al aire libre, concretamente en la parcela destinada a la nueva parroquia, frente al parque infantil de la calle Batalla de la Albuera. La actividad, con motivo de la festividad de San Antón, patrón de los animales, está organizada por los párrocos de San Juan Pablo II y San Roque, Manolo y Fran: “Es la primera vez que lo hacemos nosotros y, que sepamos, también la primera vez que se organiza algo así en Badajoz”, explica el párroco Manolo. La bendición está abierta a todos los vecinos, sin importar el barrio, y la duración prevista es de unos 30 minutos.

Perros, gatos, tortugas… y todo tipo de animales

La convocatoria anima a acudir con cualquier mascota: perros, gatos, conejos, pájaros, serpientes, tortugas o cualquier animal de compañía. La previsión es alta: “En Cerro Gordo puede haber perfectamente más de 300 mascotas”, señala Manolo. "Solo esperamos que no llueva ese día", añade.

El objetivo del acto es dar gracias por los animales y por las personas que los cuidan, siguiendo una tradición muy arraigada en numerosos pueblos, pero poco habitual en la capital pacense. Además, esta bendición será la primera actividad que se celebre en los terrenos de la futura iglesia, que cuenta ya con concesión administrativa y se encuentra a la espera de los permisos definitivos, según ha indicado Manolo a este diario. "Esperemos que este año podamos dar algunos pasos", ha expresado.