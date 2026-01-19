Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaImpuesto de sucesionesAlquiler de habitacionesCefot de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Detenido 'in fraganti' por robo con fuerza en una peluquería en Badajoz

El detenido es un varón de 26 años de edad, quien cuenta con numerosos antecedentes anteriores

Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Policía Nacional detiene 'in fraganti' a un varón como presunto autor de un robo con fuerza en una peluquería de la avenida Carolina Coronado, en Badajoz.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 16 de enero, en concreto a las 04.00 horas, cuando una dotación de seguridad ciudadana de Badajoz observó a un individuo agachado y manipulando la puerta de acceso a una peluquería.

Según informa la Policía Nacional, esta persona, al percatarse de la presencia policial, trató de huir a la carrera, siendo interceptado y detenido a los pocos metros, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial, en esta ocasión en grado de tentativa.

Más robos

Del resto de investigaciones se hizo cargo el grupo de delitos patrimoniales de la misma comisaría, quienes tras la realización de diversas gestiones y el estudio del "modus operandi" utilizado por el detenido, llegó a la conclusión e imputación de dos hechos más, cometidos días antes en una misma peluquería de la avenida Santa Marina.

El detenido es un varón de 26 años de edad, quien cuenta con numerosos antecedentes anteriores, y tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Badajoz se une al pesar por los fallecidos en el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Badajoz se une al pesar por los fallecidos en el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Detenido 'in fraganti' por robo con fuerza en una peluquería en Badajoz

Detenido 'in fraganti' por robo con fuerza en una peluquería en Badajoz

Reorganización del tráfico en las calles Miguel Hernández, Libertad y Vasco Núñez de Monesterio

Reorganización del tráfico en las calles Miguel Hernández, Libertad y Vasco Núñez de Monesterio

"En cinco horas iba a estar en Praga y llegué 24 horas después", la odisea de una pasajera tras el retraso del avión Badajoz-Madrid

"En cinco horas iba a estar en Praga y llegué 24 horas después", la odisea de una pasajera tras el retraso del avión Badajoz-Madrid

Del estreno a la historia: Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores para el Carnaval

Del estreno a la historia: Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores para el Carnaval

¿Por qué están pasando "desapercibidas" las elecciones presidenciales de Portugal en Olivenza?

¿Por qué están pasando "desapercibidas" las elecciones presidenciales de Portugal en Olivenza?

Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero

Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero

Los apartamentos turísticos, una moda al alza en Almendralejo

Los apartamentos turísticos, una moda al alza en Almendralejo
Tracking Pixel Contents