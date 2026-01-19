Suceso
Insultos a una árbitra menor de edad durante un partido en Badajoz
La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos donde identificó al autor, un varón de 29 años
Badajoz
Insultan a una árbitra asistente menor de edad durante un partido en Badajoz. Según ha podido conocer este diario, los hechos sucedieron ayer en torno a las 14.30 horas, en el encuentro entre el CP Don Bosco y el Club Deportivo Alburquerque A, cuando un aficionado comenzó a increpar a la linier, teniendo que detenerse el partido.
Varón de 29 años
Como consecuencia, se requirió la presencia de la Policía Nacional, quien confirma que acudió hasta el lugar de los hechos para identificar al presunto autor de los insultos, un varón de 29 años.
Posteriormente, asegura la Policía, se colaboró con la menor de edad para proceder con el trámite de alguna posible sanción, según la legislación deportiva vigente.
