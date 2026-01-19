La plaza de toros y Huerta Montero vuelven a ser los lugares más visitados en Almendralejo

Almendralejo mantiene su interés como destino turístico y refuerza su posición dentro del mapa regional gracias a la estabilidad de visitantes y al ligero crecimiento registrado durante el año 2025. Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de Turismo, Josefina Barragán, quien ha realizado un balance positivo de la actividad turística, destacando la eficacia de las acciones de promoción impulsadas por el Ayuntamiento para poner en valor el patrimonio, la cultura, la gastronomía y el enoturismo de la ciudad.

Durante el pasado año, la Oficina de Turismo atendió a un total de 22.849 visitantes, una cifra que confirma el interés sostenido por el municipio. De ellos, 21.935 fueron visitantes nacionales, procedentes principalmente de Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, mientras que 914 fueron turistas internacionales, con una presencia mayoritaria de viajeros de la Unión Europea, además de visitantes de otros países europeos y de fuera del continente.

Entre los enclaves más visitados destacan dos referentes patrimoniales que concentran gran parte de las visitas: la Plaza de Toros de Almendralejo y el Sepulcro Prehistórico de Huerta Montero, que continúan despertando un notable interés tanto entre turistas como entre excursionistas de proximidad. Ya fueron los principales reclamos durante años anteriores.

Los datos reflejan un comportamiento estable si se comparan con el ejercicio anterior. En 2024 se contabilizaron 22.316 visitantes, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 22.849, lo que supone un incremento del 0,82 %.

El análisis mensual muestra una evolución desigual, con aumentos significativos en los primeros meses del año, especialmente en enero y febrero, así como un notable repunte en mayo. Agosto volvió a situarse como el mes de mayor afluencia, con cerca de 5.000 visitantes, mientras que diciembre cerró el año con 3.281 turistas, frente a los 2.681 del año anterior.

Barragán ha subrayado que esta estabilidad evidencia la fidelidad del visitante y el buen resultado de las iniciativas promocionales, «sentando las bases para seguir reforzando la oferta cultural, gastronómica y enoturística». En este sentido, 2025 ha sido especialmente activo en acciones vinculadas al cava y la gastronomía, con la participación de Almendralejo en eventos como Brindis por la Ciencia, ‘A Cava de Almendralejo’ o ferias especializadas de ámbito nacional e internacional.

La ciudad también ha acogido visitas de touroperadores y periodistas especializados y ha reforzado su presencia en ferias internacionales, sin olvidar la colaboración con entidades culturales como el Museo Vostell.

Esta semana, Almendralejo estará presente en FITUR, la feria inernacional de Madrid, donde presentará propuestas como el Museo de las Ciencias del Vino o estar integrado en la Red de Pueblos Gastronómicos.