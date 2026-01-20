Badajoz gana visibilidad turística con la renovación integral de su señalización patrimonial

Badajoz renueva la señalización de sus enclaves turísticos y espacios patrimoniales. Esta es una actuación muy demandada que se formalizó a fraguarse el pasado mes de octubre de 2025, cuando el ayuntamiento pacense sacó a licitación el contrato para sustituir tótems, atriles y paneles deteriorados o desactualizados, y que hoy ya es una realidad visible en calles, murallas y enclaves históricos de la ciudad. Todo ello para reforzar la apuesta y atención al turista que cada año supera los datos de visitantes a los monumentos de la ciudad.

Aquel contrato, con un presupuesto base de 120.497 euros y un plazo de ejecución de un mes, tenía como objetivo "renovar la señalización turística de las fortificaciones" y adaptarla a "los estándares de claridad y utilidad para los visitantes". Además, se pretendía dotar de información a nuevos espacios recuperados como el corredor verde de la calle Stadium, el camino cubierto de la ladera de la Alcazaba o el acceso y yacimiento de la puerta del Capitel. Meses después, el proyecto ya es una realidad.

85 nuevas señales

El concejal de Turismo, Rubén Galea, ha explicado que esta actuación responde a "una necesidad que había en la ciudad", recordando que "los paneles tenían ya entre 15 y 20 años" y que "algunos estaban bastante deteriorados y tampoco eran accesibles". Según el edil, se planteó "una renovación integral" que finalmente "ha alcanzado para 85 señales", de las cuales "18 son grandes y 67 medianas", puntualiza.

Nuevo panel de información turística instalado junto al arco del Peso en la plaza de San José de Badajoz. / Santi García

Estos nuevos elementos de señalización turística abarcan "toda la Alcazaba por completo y el recinto de la muralla abaluartada", e incluyendo, además, enclaves como el fuerte de San Cristóbal. El objetivo, según el edil, es claro: mejorar la visibilidad del patrimonio y facilitar al visitante una lectura más clara, moderna y accesible de los puntos turísticos de Badajoz. "La información está totalmente actualizada y la imagen se ha renovado por completo", subraya.

La accesibilidad gana

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la accesibilidad. Rubén Galea ha insistido a este diario en que los nuevos paneles "incorporan textos en español, en inglés y en portugués, pero también en braille", lo que permite que "sean accesibles para personas con discapacidad visual". Además, incluyen "códigos QR y tecnología NFC", de modo que si "acercas el móvil te aparece la información ampliada" de cada uno de los puntos.

Dos turistas se informan en uno de los paneles de gran tamaño instalado junto a la puerta del Capitel de Badajoz. / Santi García

La mejora en materia de accesibilidad no es solo tecnológica, sino también física: "Los paneles antiguos eran estructuras cerradas por abajo", ha recordado el concejal, lo que hacía imposible que "una persona en silla de ruedas pudiera acercarse o leerlos bien". Ahora, en cambio, "puedes acercarte perfectamente", ya que "tienen una inclinación adecuada para que los veas y los leas".

Renovación de elementos turísticos

La actuación no se ha limitado a sustituir paneles antiguos. "No solo se han cambiado, sino que muchas se han repuesto porque ya eran inexistentes", ha explicado Galea. El concejal de Turismo reconoce que "por vandalismo o por el paso del tiempo se habían perdido muchísimas". Además, se han instalado "seis señales completamente nuevas" en espacios que no estaban contemplados en la musealización realizada hace dos décadas.

Entre esos nuevos puntos destacan "la entrada de la Alcazaba, donde está el nuevo yacimiento puesto en valor", el camino cubierto de la ladera de la Alcazaba, el foso de la calle Stadium, el camino cubierto de Santa María (junto al foso de Stadium) o la Galería de Fusileros de San José, junto a la comisaría de la Policía Nacional. "Son espacios que se han recuperado en los últimos años y que ahora cuentan con señalización turística", ha señalado.

Esta renovación contribuye de forma directa a reforzar la visibilidad de los recursos turísticos de Badajoz y a mejorar su "venta" como destino. "Hace 20 años no era necesario incorporar otros idiomas porque no había tanto turismo extranjero", ha admitido Galea, "pero ahora es más que necesario". Y concluye asegurando que la ciudad "se pone a punto para recibir turistas con una imagen mucho más clara, accesible y acorde al Badajoz actual".