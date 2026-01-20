181 niños en situación de vulnerabilidad en Badajoz recibe apoyo educativo, social y familiar desde Fundación 'la Caixa'

La Fundación 'la Caixa', a través de su programa CaixaProinfancia, ha acompañado durante el año 2025 a 181 niños en situación de vulnerabilidad en Badajoz, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar, para que la falta de recursos "no limite sus oportunidades".

Según indica la entidad en nota de prensa, este programa, activo desde 2007, actúa allí "donde la desigualdad golpea con más fuerza" para proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

Cuestión de oportunidades

"La pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables", afirma el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados positivos en términos de éxito educativo, asegura la fundación. Según sus datos, el 84,7% de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5%.

Apoyo integral

Asimismo, continúa la entidad, el programa atiende a niños, niñas y adolescentes de cerca de 110 familias de Badajoz que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de Extremadura se ha atendido a 279 menores de 167 familias.

Más del 50% son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo.

Por ello, CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, "reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia".