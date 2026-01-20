La mancomunidad de Tentudía asegura su Oficina de Urbanismo al menos, hasta 2028

La consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la Junta de Extremadura y la mancomunidad de Tentudía, firman la primera adenda de prórroga al convenio interadministrativo para el funcionamiento de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, que presta atención y apoyo, a todos los ayuntamientos de la comarca y a sus ciudadanos.

Según el citado convenio, que se firmó el pasado día 19 de diciembre, la financiación de este servicio, que, como mínimo se prolongará hasta 2028, se realiza de manera conjunta, de tal manera que, la Junta de Extremadura, a través de la consejería, aporta 204.000 €, con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma; mientras que, la mancomunidad de Tentudía, aporta la cantidad de 4.650 €. Por anualidades, la administración regional aporta 76.500 €, para el presente ejercicio; 102.000 €, para el año 2027 y 25.500 €, para el 2028.

Satisfacción

La presidenta de la mancomunidad de Tentudía, Felicidad Hernández, ha mostrado su satisfacción por la renovación de este convenio, que permite “continuar prestando este importante servicio a todos los municipios del territorio”. Se trata, expresa la presidencia, de recursos que, son de “vital importancia” para la comarca, para sus ayuntamientos y para los vecinos y vecinas que, “constantemente, requieren del asesoramiento de esta oficina”.

“Es una alegría”, contar con la continuidad de un programa que, gracias a este tipo de convenios se presta de manera “ininterrumpida”, afirma la presidenta. Felicidad Hernández, “agradece” a la Junta de Extremadura su colaboración para mantener este tipo de servicios que, por sus características, “es mucho más efectivo cuando se presta desde administraciones más próximas a la ciudadanía, como son las mancomunidades”, expresa. Se trata, concluye la presidenta, de un servicio, “muy importante”, con lo que pide a los técnicos encargados de su desarrollo, “estar a la altura de las necesidades de vecinos y ayuntamientos”.

La Oficina Técnica y de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de Tentudía, que se ubica en la sede de la mancomunidad, en la Ronda de Segura de León, 7, de Monesterio, da empleo a 4 personas: 2 técnicos en arquitectura, 1 técnico jurídico y 1 administrativo.

Fondo de cooperación

Por otro lado, la mancomunidad, también ha sido beneficiaria de una subvención de la Junta de Extremadura, a través de las ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades. Según publicó el DOE, de fecha 18 de diciembre, de 2025, a través de la consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, se ha concedido una ayuda de 134.510 €, de los cuales, 119.510 €, tienen como finalidad sufragar gastos corrientes y 15.000 €, destinados a inversiones.

Según apunta la presidenta, aunque la resolución se publicara en diciembre, estas cantidades se corresponden con el ejercicio presupuestario de 2025. Con estos dineros, manifiesta, “se han ido abonando gastos, con cargo a esta subvención”, que, ahora se compensan con este ingreso.