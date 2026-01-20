Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra

Nuevo robo en un domicilio de Badajoz. Ha ocurrido este martes, sobre la una de la tarde, en un piso de la calle Fernando Castón, en la barriada Santa Marina, según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional.

La propietaria de la vivienda había salido a hacer la compra y a su regreso, apenas unos 15 minutos después, se ha encontrado con la puerta forzada y la casa revuelta.

La mujer ha accedido al piso, pero al escuchar ruido fuera, ha salido de nuevo al rellano y ha visto cómo varias personas huían a la carrera hacia el portal del edificio. Se presume que se podrían haber escondido en las escaleras al darse cuenta de que podrían sorprenderlos.

La mujer ha avisado a la Policía Nacional, pero cuando los agentes llegaron, no había rastro de los asaltantes. Se desconoce si contaban con algún cómplice para huir.

De momento, tampoco ha trascendido si se han llevado botín y su valor. Esta tarde aún no se había presentado denuncia en la comisaría.

La Policía Nacional ha abierto una investigación y ha estado recogiendo pruebas para tratar de identificar y localizar a los presuntos autores.

Por ahora, no hay detenidos en relación con estos hechos.