El Ayuntamiento de Badajoz evita durante el pleno extraordinario dar fecha de apertura de la escuela de Artes y Oficios

El Ayuntamiento de Badajoz "no puede" concretar una fecha para la apertura de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí en la nueva sede, cerrada desde hace 17 meses. Así lo ha reconocido el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, durante el pleno extraordinario celebrado este martes a petición del grupo municipal socialista, que ha reclamado explicaciones sobre la situación del centro y la pérdida de alumnado.

El equipo de Gobierno insiste en que la voluntad municipal es que la escuela vuelva a abrir "cuanto antes" y confía en que pueda hacerlo este curso, aunque ya no tendría carácter lectivo, al no estar completo. La imposibilidad de dar plazos, según ha explicado el concejal, se debe a que el centro continúa inmerso en un proceso de contratación administrativa que aún no ha concluido.

Contratos pendientes

Casablanca ha detallado que la mayoría de los contratos necesarios para el funcionamiento del centro ya han sido adjudicados, aunque todavía quedan algunos por resolver. Entre ellos, ha citado especialmente el seguro de responsabilidad civil, un contrato que quedó desierto y ha tenido que volver a sacarse a licitación. “Es un seguro importante y necesario para poder asegurar a todo el personal”, ha explicado. Mientras este contrato no esté resuelto, el ayuntamiento considera que no se deben iniciar las clases.

El seguro se encontraba la semana pasada en fase de fiscalización y, "si no está ya publicado en la plataforma de contratación, tiene que estar a punto”, ha asegurado.

Desde el punto de vista material, el concejal ha confirmado que la escuela está “perfectamente montada” y preparada para comenzar su actividad. “Puede funcionar ya”, ha afirmado, insistiendo en que únicamente quedan por “limar” algunos aspectos administrativos.

Además del seguro, siguen pendientes algunos contratos como el de limpieza, aunque actualmente existe un contrato en vigor que permite mantener el centro operativo. No obstante, ha reconocido que la nueva escuela tiene necesidades diferentes debido a sus dimensiones, la cantidad de cristales y la maquinaria instalada, lo que obliga a adaptar el servicio.

Sin plazos concretos

Casablanca ha subrayado que nadie se atreve a dar una fecha concreta para la apertura mientras no se resuelvan todos los contratos. “A mí no me los dan los profesores de la escuela, por tanto, yo no puedo darlos”, ha dicho, recordando que el personal docente y la dirección del centro están dedicando "gran parte de su tiempo" a tareas administrativas. Pese a ello, el edil ha mostrado su confianza en que la apertura se produzca en este curso, aunque no como curso lectivo ordinario.

La opción que se baraja es que, una vez que se pueda abrir el centro, se ofrezcan a los alumnos ya matriculados cursos formativos o temáticos, vinculados a las distintas asignaturas, pero sin considerarlos parte de un curso completo. El objetivo sería arrancar el curso lectivo con normalidad en septiembre, coincidiendo con el calendario académico habitual.

Matrículas y alumnado

Durante el pleno también se ha abordado la situación del alumnado. El concejal es consciente de que algunos estudiantes han solicitado ya la devolución de las tasas de matrícula por la la falta de actividad docente. “Esto no significa que no vayan a volver a matricularse”, ha puntualizado. Quienes solicitaron la devolución conservarán su reserva de plaza y prioridad cuando se inicie el nuevo curso, mientras que quienes no lo hicieron mantendrán directamente su matrícula.

Por último, Casablanca ha rechazado las críticas del PSOE sobre la pérdida de alumnado y ha defendido que la nueva escuela, al ser más grande, incluso permitirá incorporar nuevos estudiantes. “Más que perder alumnos, creo que se van a ganar muchos con este nuevo centro”.

"Se están matando vocaciones”

La portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, ha asegurado por su parte, que la sesión plenaria no ha servido para despejar las dudas sobre su apertura, sino para generar “nuevas incertidumbres”. La dirigente socialista lamenta que siga sin existir una fecha real para la vuelta a la actividad del centro, cerrado desde hace 17 meses. “Ojalá el equipo de gobierno nos hubiera aclarado todas las dudas, pero no ha sido así”, ha indicado, reiterando que su pregunta fundamental sigue sin respuesta: cuándo se va a abrir la escuela. “No en deseos ni en lucubraciones, sino en algo real”, ha matizado.

González ha calificado la situación como un “sangrado de alumnado” que pierde la ilusión y las ganas de formarse y reconoce que la situación le provoca una profunda tristeza, especialmente en un año simbólico para el centro, que cumple 150 años. “Deberíamos estar celebrándolo con exposiciones, encuentros o jornadas de puertas abiertas, y nos encontramos con esto cerrado, a cal y canto y matando vocaciones”, ha lamentado.

"Se pedirán responsabilidades"

Frente a los argumentos del equipo de gobierno sobre los plazos administrativos, González ha sido tajante al señalar que el problema se debe a una mala gestión. “Si uno comienza tarde los expedientes administrativos, el tiempo es lógico que se eche encima”.

La portavoz ha recordado que el ayuntamiento preside el consorcio de la escuela y que "es el responsable" de aportar el personal encargado de la tramitación de los expedientes. En este sentido, defiende que la Diputación de Badajoz ha cumplido con sus compromisos económicos, incluso aportando 400.000 euros en material que no estaban previstos inicialmente. “Son ellos los últimos responsables de que esos expedientes no hayan estado en tiempo y forma. Algunas licitaciones se convocaron en octubre y noviembre".

El PSOE no pierde la esperanza de que la escuela abra en los próximos meses. “Después ya depuraremos responsabilidades”, ha añadido.

El debate de este martes en el pleno ha evidenciado, una vez más, la preocupación política y social por el futuro de un centro importante para la ciudad, cuya apertura sigue dependiendo de que se desbloquee definitivamente la contratación administrativa.

Fuente: La Crónica de Badajoz