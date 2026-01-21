Cultura lanza un abono de 39 euros para diez espectáculos en el Carolina Coronado de Almendralejo

El concejal de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz, ha presentado la programación del Teatro Carolina Coronado para el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo, una temporada que refuerza la apuesta municipal por una oferta cultural «estable, de calidad y accesible para todos los públicos».

Como principal novedad de esta programación, la Concejalía de Cultura pone a disposición de la ciudadanía un abono teatro por 39 euros, que permitirá asistir a un total de diez espectáculos incluidos en la programación municipal presentada, quedando excluido únicamente el espectáculo We Love 80 & 90. Este abono nace con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura, fomentar la asistencia regular al teatro y fidelizar al público, ofreciendo una alternativa económica que acerca propuestas de primer nivel a la ciudadanía.

La temporada diseñada para los próximos meses combina teatro, música, espectáculos familiares y propuestas con un marcado compromiso social, reuniendo a destacados nombres de la escena nacional junto a montajes contemporáneos pensados para públicos diversos. Asimismo, desde la concejalía se ha subrayado la atención especial al público joven, con sesiones específicas destinadas a centros educativos, reforzando así el carácter pedagógico y formativo del teatro.

La programación se inaugurará el 24 de enero con la actuación del Quinteto de Metales de la Orquesta de Extremadura, y continuará el 30 de enero con la obra Mentiras inteligentes, protagonizada por María Luisa Merlo y Jesús Cisneros. El 13 de febrero llegará el espectáculo familiar Ridipagliccio, mientras que el 20 de febrero será el turno de Cómico, de Rafael Álvarez ‘El Brujo’..

En el mes de marzo, concretamente el día 20, se representará Macho grita, interpretada por Alberto San Juan. La programación continuará el 17 de abril con Arroz pasao y el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, con Cervant-ina. Ya en mayo, el público podrá disfrutar el día 8 de La loca historia del Siglo de Oro, el 22 de En la otra vida y el 29 de mayo se pondrá el broche final a la temporada con la comedia coral Pésame, Pésame mucho.

Domingo Cruz ha señalado que, además de estas propuestas, el teatro acogerá nuevas actividades que se irán anunciando en los próximos meses, una vez se cierren las fechas. En este sentido, ha recordado que el pasado año el Teatro Carolina Coronado albergó más de un centenar de actividades, y ha asegurado que «seguirá siendo un espacio cultural vivo».