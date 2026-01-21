Carnaval
Los Escusaos buscan conectar con el público en el Concurso de Murgas de Badajoz mediante un tipo cercano y un estribillo "muy pegadizo"
Para esta formación de Valverde Leganés, el pase de ronda en el Comba es secundario, pues su principal objetivo es disfrutar y compartir escenario con otros grupos, valorando la experiencia por encima de todos los premios
El telón aún no se ha levantado, pero Los Escusaos ya tienen medio teatro metido en el bolsillo. No por premios ni por trayectoria, si no por una declaración de intenciones clara: disfrutar, contagiar buen rollo y hacer que el público salga cantando su estribillo. La formación de Valverde de Leganés regresa este año al Concurso de Murgas de Badajoz (COMBA) con una propuesta fresca, cotidiana y pensada para gustar a todos.
“La novedad principal es la puesta en escena y un estribillo muy pegadizo”, explica Miguel Ángel Zahiños, uno de sus componentes. Un estribillo que, si todo va como esperan, el público repetirá durante el Carnaval. Esa conexión con la grada es uno de los objetivos fundamentales de esta murga, que ha apostado por un tipo reconocible, cercano y fácil de entender desde el primer momento. "Hemos buscado un tipo cotidiano para que todo el mundo se pueda sentir identificado con nosotros cuando el telon se levante".
El valor del grupo
Los Escusaos mantienen este año el mismo bloque humano que la temporada pasada. Sin altas ni bajas, algo que consideran clave. “Hemos formado un buen grupo de amigos donde el buen rollo reina en los ensayos”, destacan. Esa estabilidad se nota tanto en el ambiente como en el sonido, y refuerza una idea que repiten con frecuencia: la murga es un trabajo colectivo.
Aunque el concurso siempre está presente, no es lo que más les quita el sueño. “Nuestro principal objetivo es disfrutar, dar una buena imagen y caer bien en el público”, aseguran. El pase de ronda sería un premio añadido, pero no una obsesión. Antes está el escenario, la actuación y el grupo.
Cantar en el Teatro López de Ayala no es cualquier cosa. Para ellos, “lo peor son los nervios cuando se abre el telón y el nivel de exigencia que tiene ese escenario”, reconocen. Pero todo cambia con los primeros aplausos: “Eso te hace venirte arriba y la actuación pasa volando”.
Desde dentro del certamen, Los Escusaos opinan que hay que dar más impulso a las murgas jóvenes. “Da igual el nivel con el que empieces; la experiencia es la que hace que un grupo mejore y se asiente”, defienden, y señalan una de las mayores injusticias posibles: votar por nombre o antigüedad y no por lo que se escucha en el escenario.
Una murga que contagia
Debutaron en 2023 con el tipo de okupas, aún no tienen premios, pero sí algo que consideran diferencial: hacer disfrutar al público a través de la interpretación. Actuarán el viernes 6 de febrero, en penúltima posición, un día que les encanta “para vivir el ambiente de Badajoz y compartir cartel con grandes grupos”. Esa noche cantarán con De Turuta Madre, La Castafiore, Los Camballotas de Olivenza, Los DesKaraos y Las Chimixuris.
Los Escusaos cuentan que siguen ensayando en su local de Valverde de Leganés, que empezaron con dos o tres días a la semana y que ahora… “todo lo que se puede”, porque el Carnaval este año "viene pronto".
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado