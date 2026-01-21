La mancomunidad de Tentudía muestra en FITUR lo mejor de su gastronomía

La mancomunidad de Tentudía ha presentado en Fitur lo mejor de su gastronomía. Sus ferias y fiestas gastronómicas, 3 de ellas, declaradas de Interés Turístico Regional, protagonizaron el acto de presentación, que se celebró la tarde del miércoles, 21 de febrero, en el stand de la Junta de Extremadura.

Productos de calidad, recetas con historia y, como principal patrimonio, el saber hacer de las gentes de un territorio donde, su gastronomía representa una experiencia cargada de tradición y sabor. “En Tentudía, defendemos una forma de vivir y de viajar, diferentes”, expresó Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad. “Un territorio, donde el tiempo se detiene y se camina sin prisas…”. Priorizando la calidad sobre la cantidad y buscando esa conexión auténtica con el destino, en esta edición, la comarca acudió a la Feria Internacional de Turismo con una propuesta que muestra su gastronomía, como una razón más, para visitar este territorio.

“Si hay algo que define a Tentudía es que, su gastronomía se vive en los hogares, en los bares y en los restaurantes, en las plazas, pero, también y de forma muy especial en las fiestas gastronómicas de nuestros pueblos”. La presentación del territorio de Tentudía en Fitur, quiso mostrar al mundo, a través de experiencias cargadas de sabor, sus fiestas gastronómicas: “Expresiones vivas de nuestra identidad colectiva”, expresó la presidenta.

Reflejo de la dehesa, del campo y de los productos de cercanía, Tentudía, puede presumir de una riquísima gastronomía, fundamentada en “el trabajo de ganaderos, agricultores, productores, hosteleros, asociaciones y vecinos”, que, año tras año, hacen posible, eventos gastronómicos a través de “sabores que evocan recuerdos y pueblos que se unen para celebrar”. Felicidad Hernández define estas actividades como “herramientas fundamentales para dinamizar” los pueblos y fortalecer la economía local y el asentamiento de la población, “sin perder su esencia”, generando, experiencias turísticas, “auténticas y sostenibles”.

Las fiestas

La presidenta invitó a los asistentes, a descubrir Tentudía desde “la calma, la cercanía y el sabor”. Un recorrido por toda la comarca, a través de sus fiestas gastronómicas: La Matanza Tradicional de Bienvenida, Feria de la Dehesa de Bodonal de la Sierra, Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, Feria del Piñón de Calera de León, Fiesta de la Chanfaina de Fuente de Cantos, Feria del Jamón de Fuentes de León, Feria Gastronómica Segura para Comérsela de Segura de León, Día del Jamón de Monesterio, Rutas Gastronómicas de Pallares y Santa María (pedanías de Montemolín) y, la muestra ‘Gastrostar’ de la mancomunidad de Tentudía.

Tres de estas celebraciones, destacó Felicidad Hernández, están declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional, (Día del Jamón, Fiesta de la Chanfaina y Feria de la Castaña), un reconocimiento que, “avala su valor cultural, gastronómico y social”. También hubo reconocimiento para Fernando Sembrador, creador de los emoticonos, ‘Hacho Extremadura’, que ha colaborado con la creación de dibujos que, “han sabido captar la esencia de nuestros pueblos y sus fiestas, transmitiendo identidad, emoción y una mirada sincera hacia nuestra tierra”, expresó la presidenta.

La presentación de Tentudía en Fitur se cerró con la proyección de un video, con el que invitar a conocer el territorio, a través de un recorrido por sus fiestas gastronómicas. Al inicio de su intervención, la presidenta tuvo palabras de recuerdo hacia las víctimas y las familias del fatídico accidente ferroviario de Adamuz.

Felicidad Hernández estuvo acompañada por el alcalde de Cabeza la Vaca, Luis David Zapata; el alcalde de Bienvenida, Alejandro Cabeza; la alcaldesa de Fuentes de León, Ana Fernández; la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas y la concejala de Bodonal de la Sierra, Marta Álvarez. También estuvo presente el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos Prieto.