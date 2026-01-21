Las obras de remodelación de la piscina de verano de Don Benito ya han comenzado

Las obras de remodelación integral de la piscina municipal de verano de Don Benito ya están en marcha tras la adjudicación de los trabajos por un importe de 1.066.000 euros. En concreto, se trata de una actuación que permitirá renovar unas instalaciones con más de 50 años de antigüedad y actualizar uno de los principales espacios de ocio del municipio durante la época estival.

Tal y como han destacado desde el consistorio dombenitense esta semana, el inicio de la obra llega después de un proceso administrativo prolongado, marcado por la necesidad de convocar hasta tres concursos de licitación. La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha señalado que los trabajos «han comenzado tras un tercer concurso para la licitación» y ha expresado su deseo de que «se den en tiempo y forma y que podamos disfrutar de la piscina este verano».

Primera fase de la obra

En esta primera fase, la intervención se centra en las demoliciones y excavaciones iniciales, previas a la estabilización del terreno. Según han explicado desde la empresa constructora, posteriormente se procederá al asentamiento del suelo mediante una base estable «con un material que responda bien al paso de los trabajos», una etapa clave para poder continuar con la ejecución del proyecto en condiciones óptimas.

La remodelación transformará los dos vasos actuales en una única lámina de agua de mayor superficie, configurada como una piscina tipo laguna con zonas diferenciadas para niños pequeños, usuarios de más edad y público general. Esta redistribución permitirá ampliar la superficie útil de baño y aumentar el aforo del recinto hasta unos 230 bañistas.

El proyecto contempla además la renovación completa de las playas de la piscina, la modernización del sistema de depuración y de la red de abastecimiento, así como la ampliación del cuarto de instalaciones para albergar los nuevos equipos técnicos. También se actuará en la zona infantil y en los espacios anexos y merenderos, adaptándolos a la normativa vigente y mejorando su imagen.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Sánchez-Porro, ha destacado que se trata de «un proyecto bonito e ilusionante» que permitirá «dar un cambio total y radical a unas instalaciones que están un poco obsoletas». Asimismo, para hacer frente al coste de la actuación, el Ayuntamiento ha contado con el apoyo financiero de la Diputación de Badajoz, en una intervención que busca modernizar un equipamiento muy utilizado durante los meses de verano por los vecinos.